Los vecinos exigen al Ayuntamiento y Adif la reconstrucción urgente del túnel de Cala Romana

La Federación de Asociaciones de Vecinos Este de Tarragona (FAVE) ha presentado una notificación formal al Ayuntamiento de Tarragona y a Adif denuncian la «peligrosidad» del puente de Cala Romana. Según la entidad, la infraestructura presenta un deterioro estructural grave que pone en riesgo la seguridad de los vecinos, peatones y usuarios. Por este motivo, exigen el «saneamiento urgente y la reconstrucción inmediata» del paso.

La reclamación llega al día siguiente que el paso de peatones que conecta Cala Romana con la playa Larga fuera cortado por los Bombers de la Generalitat a causa de desprendimientos de piedras en el túnel. Los servicios de emergencia recibieron el aviso el viernes por la mañana y movilizaron tres dotaciones terrestres en la zona, ante las instalaciones del Tenis Tarragona.

Como medida preventiva, se clausuró el acceso al paso para peatones y se redujo la velocidad de los vehículos que circulan por la N-340, que pasa por encima. Adif también envió un equipo de mantenimiento para revisar el estado de la infraestructura ferroviaria situada encima del túnel. No se registraron daños personales.

Desde el Ayuntamiento se ha recomendado no acceder a la playa por este paso y hacerlo provisionalmente por la playa de los Capellans.