El carril bici de Pere Martell en Tarragona ya es historia y se recupera el tercer carril

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las obras de retirada del carril bici de la calle Pere Martell ya se han terminado. Empezaron hace tres semanas y se podían alargar hasta finales de agosto, pero ya se ha recuperado el tercer carril de circulación y la anchura de la acera existente antes de la creación del polémico carril bici.

En octubre del año pasado, la plataforma Treballem per Pere Martell presentó casi 400 firmas en el Ayuntamiento para reclamar la supresión de un carril bici que se implementó en junio del 2021.

Fue un proyecto impulsado por el gobierno de Pau Ricomà (ERC) y que, desde desde el principio, generó disparidad de opiniones entre la ciudadanía. Cuando se instaló el carril bici en la calle Pere Martell, la idea era que, en una segunda fase, se prolongara hasta el barrio del Serrallo.

El ejecutivo de Rubén Viñuales, sin embargo, acabó descartando su ampliación el pasado noviembre. Paradójicamente, se prevé la creación de un nuevo carril bici en la calle Prat de la Riba y otro en la avenida Andorra en los próximos meses.