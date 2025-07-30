Entidades del mundo de la bici critican que se elimine el carril en Pere Martell de Tarragona

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Fem Bici, la Federación de Entidades por la Movilidad en Bicicleta de Cataluña, ha criticado públicamente que se elimine el carril bici en la calle a Pere Martell de Tarragona. «No estaba bien diseñado y no era el más seguro. Pero hay otras soluciones antes de destruirlo», explica un portavoz de BiciCamp, la coordinadora de usuarios de la bicicleta del Camp de Tarragona, que forma parte de Fem Bici.

«La eliminación del carril bici de Pere Martell es una medida electoralista, que no cuenta con el apoyo del colectivo ciclista y que va en contra de las recomendaciones de las organizaciones de referencia en cuestiones relativas a urbanismo, movilidad y salud», se expone en el comunicado conjunto, que firman entidades también de las Terres de l'Ebre, de Osona y de la Garriga, entre otros.

Obras en marcha

La federación ha querido hacer el comunicado cuando se están llevando a cabo las obras para eliminar el carril. «Hubo mucho alboroto cuando se anunció la medida y no queremos que los trabajos, cuando de verdad se hace realidad, pasen como si nada», dicen desde BiciCamp. Les entidades exponen que la supresión del carril bici aumentará la contaminación ambiental y acústica, como consecuencia del incremento del tránsito rodado, en una arteria «ya lo bastante cargada de vehículos». «La leyenda sobre que los comercios con estos carriles pierden clientela es mentira. Se puede modificar la movilidad debatiendo con el vecindario y los establecimientos. No de esta forma», añaden.

«Infrautilización»

El Ayuntamiento tomó la decisión de eliminarlo el pasado febrero. El gobierno municipal argumenta que la «infrautilización» del vial, junto con las quejas vecinales, fueron aspectos claves para tomar la decisión. Por otra parte, se destacó las dificultades que suponía para los autobuses municipales del EMT, los cuales se encuentran con problemas de «espacio» en esta calle que cuenta con varias paradas. Unos argumentos que no convencen a las entidades del mundo de la bici. «Es un nuevo ejemplo de cómo se entiende la participación en los procesos de decisión política: no se trata de escuchar a la gente si no de hacer callar a quién más llama», concluyen desde la federación Fem Bici.