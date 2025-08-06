Fiesta Mayor
Adiós a la Remullada: Tarragona consolida la Verbena Il·luminada que cumple tres ediciones
El consistorio continúa su apuesta por el cambio de modelo y pasa página de la tradicional fiesta de agua, que durante casi 25 años marcó la Fiesta Mayor
Durante casi 25 años, la Verbena Remullada fue uno de los actos estrella de la Fiesta Mayor de Sant Magí a Tarragona. Cada 18 de agosto, en pleno calor de verano, la Plaza del Rey se convertía en un espacio de celebración fresca y popular, con rociadores, surtidores y figuras gigantes como la Sandía, el Botijo, la Concha peregrina y el Carro, que ofrecían una experiencia de agua y diversión intergeneracional.
Esta fiesta de agua, nacida en 1997, se inspiraba en la leyenda de Sant Magí y la agua milagrosa del Pozo de la Brufaganya, símbolo de fe y purificación. El parón por Covid y el cambio de modelo, hicieron que esta icónica fiesta se celebrara durante 24 ediciones, quedándose a sólo una de cumplir el cuarto de siglo.
Sin embargo, la situación de sequía extrema que afectó a Cataluña los últimos veranos llevó al Ayuntamiento de Tarragona a cancelar el acto ahora hace dos años y adaptarlo a la situación. A pesar de una ligera mejora el año pasado, se optó por mantener una verbena sin agua, apostando por un espectáculo de luces y música.
Este 2025, sin restricciones climáticas y con una buena situación hídrica, el Ayuntamiento ha decidido consolidar este nuevo modelo de celebración. Así, se confirma el cambio de etapa: la tradicional Remullada deja paso a una verbena iluminada, más sostenible y adaptada a los tiempos actuales, pero que deja atrás una fiesta muy estimada por la ciudadanía.
Esta transición marca una nueva manera de vivir las fiestas populares: más respetuosa con el medio ambiente, El futuro dirá si esta nueva propuesta conseguirá arraigar con la misma bastante simbólica que la fiesta del agua que marcó una generación.