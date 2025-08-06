Adiós a la Remullada: Tarragona consolida la Verbena Il·luminada que cumple tres ediciones

Durante casi 25 años, la Verbena Remullada fue uno de los actos estrella de la Fiesta Mayor de Sant Magí a Tarragona. Cada 18 de agosto, en pleno calor de verano, la Plaza del Rey se convertía en un espacio de celebración fresca y popular, con rociadores, surtidores y figuras gigantes como la Sandía, el Botijo, la Concha peregrina y el Carro, que ofrecían una experiencia de agua y diversión intergeneracional.

Esta fiesta de agua, nacida en 1997, se inspiraba en la leyenda de Sant Magí y la agua milagrosa del Pozo de la Brufaganya, símbolo de fe y purificación. El parón por Covid y el cambio de modelo, hicieron que esta icónica fiesta se celebrara durante 24 ediciones, quedándose a sólo una de cumplir el cuarto de siglo.

Sin embargo, la situación de sequía extrema que afectó a Cataluña los últimos veranos llevó al Ayuntamiento de Tarragona a cancelar el acto ahora hace dos años y adaptarlo a la situación. A pesar de una ligera mejora el año pasado, se optó por mantener una verbena sin agua, apostando por un espectáculo de luces y música.

Este 2025, sin restricciones climáticas y con una buena situación hídrica, el Ayuntamiento ha decidido consolidar este nuevo modelo de celebración. Así, se confirma el cambio de etapa: la tradicional Remullada deja paso a una verbena iluminada, más sostenible y adaptada a los tiempos actuales, pero que deja atrás una fiesta muy estimada por la ciudadanía.

Esta transición marca una nueva manera de vivir las fiestas populares: más respetuosa con el medio ambiente, El futuro dirá si esta nueva propuesta conseguirá arraigar con la misma bastante simbólica que la fiesta del agua que marcó una generación.