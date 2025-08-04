Fiesta Mayor
Vermúes y verbenas de Sant Magí 2025 en Tarragona: programa completo con fechas, horarios y lugares
Consulta el programa de las fiestas tarraconenses para disfrutar al máximo de Sant Magí este año
Tarragona se prepara para vivir uno de los momentos más intensos y queridos del verano con la celebración de Sant Magí 2025, que llenará la ciudad de actividades del 8 al 19 de agosto. Entre los actos más esperados del programa encontramos los vermúes musicales y verbenas, que llenan de música y fiestas los días y noches de verano a la capital tarraconense. Tanto si eres de Tarragona como si eres visitante, aquí encontrarás todas las fechas, horarios y ubicaciones de los actos imprescindibles para no perderte nada de la fiesta mayor pequeña de la ciudad.
Todos los conciertos de Sant Magí 2025 en Tarragona: fechas, artistas y horarios
8 de agosto
- 19.30h- Furgoteques
- Jardines del Camp de Mart - Espacio Cabaret
- 1 h- Sesión de Dj Fonki Cheff
- Camp de Mart
9 de agosto
- 11h- Jornada ludicofestiva en Sant Pere i Sant Pau
- C. A, s/n.
- 12 h- Vermú musical bajo la vela
- Calle Portal del Carro
- 12h- Furgoteques
- Jardines del Camp de Mart - Espacio Cabaret
- 12h- Un vermú a la salud de los peludos
- Paseo de las Palmeres
- 13 h- Concierto vermú con Nerea Bassart
- Jardines del Camp de Mart- Espacio Cabaret
- 18 h- PeT- Tardeig de Dames i Vells
- Pl. de Dames i Vells
- 19 h- Tarrako Rotten Fest II
- Parc de la Ciutat
- 19 h- Vespreig de la tauronada
- Local de los Xiquets del Serrallo. moll de Costa, 1
- 19.30 h- Furgoteques
- Jardines del Camp de Mart- Espacio Cabaret
- 22 h- iMAGinada
1. Espectáculo: Jèssica Pulla
2. Roba estesa en concierto
3. Concierto con Paula Fitzz
4. Sesión de Dj Monsieur Gustave
- Jardines del Camp de Mart
10 de agosto
- 12 h- Furgoteques
- Jardines del Camp de Mart- Espacio Cabaret
- 14 h- Sound System. Dr Dubwiser in session
- Jardines del Camp de Mart- Espacio Cabaret
- 19.30 h- Furgoteques
- Jardines del Camp de Mart- Espacio Cabaret
- 20.30 h- Cenas del mundo
- Jardines del Camp de Mart- Espacio Plaça
- 21.30 h- Danza: AMA & Afrobeats Tarragona
- Jardines del Camp de Mart- Escenario Cabaret
- 22h- La Folkejada
- Jardines del Camp de Mart- Escenario Cabaret
13 de agosto
- 19.30h- Dixie a la Fresca
-Plaça del Rei, 4
14 de agosto
- 19.30 h- Concierto. Las músicas del concurso
- Plaza de les Cols
- 20 h- La noche más joven de Sant Magí con Las Ninyas del Corro, Mama Dousha y Julieta
- Teatro Auditorio Camp de Mart
- 20.30 h- Concierto con Soul Fury
- Calle Sant Domènec, 18
15 de agosto
- 11h- VIII Sant Magí Street Food
12 h. Vermut electrónico
18 h. Maru Montiel
19 h. Pintacares con Amanda la que Manda
21.30 h. Concert
- Paseo de las Palmeres
- 12 h- 1.º Vermú Rumbero en el 4 Barres
- Calle Joan Baptista Plana, 23
- 17 h- Vespreig al 4 Barres d'Artes
- Calle Sant Domènec, 12
- 20.30 h- Jordi's Festival Sant Magí 2025
- Parc del Francolí
- 24h- Verbena matalassera de Sant Magí
- Plaça de Rei
16 de agosto
- 11 h- VIII Sant Magí Street Food
12 h. Música en vivo y taller infantil con Amanda la que Manda
18 h. Música en vivo
19.30 h. La minidisco de los animales: ¡ven disfrazado de animal!
21.30 h. Concert con La Mirada (rock argentino)
- Paseo de las Palmeres
- 19 h- Sant Magí familiar
- Plaza de la Rumba Catalana
- 20 h- PD dels Vint Anys
- Calle Sant Domènec, 18
- 20 h- XXVI ediciones del Festival del aMt, Caixa de Música Festival
20 h. M.U.R. (rock punk urbano)
21 h. Gavina MP3 (post pop)
22 h. Misty (pop)
23 h. Joan Masdeu (pop rock)
24 h. Tulsa (dream pop)
- Teatro Auditorio Camp de Mart
- 20 h- Tarraco Talents Sant Magí 2025
- Teatret del Serrallo, Moll de Pescadors
- 21 h- Actuación especial para el 50.º aniversario del Cuerpo de Bastoneros de la Colla Santa Tecla
- Santuario de Sant Magí de la Brufaganya
- 23 h- Concierto sorpresa por los veinte años del Casal
- Calle Sant Domènec, 18
17 de agosto
- 11 h- VIII Sant Magí Street Food
12 h. DJ Dubblo
12 h. Màscares africanas con Amanda la que Manda
19 h. Clase de bachata con Adrià y Cristina
20.30 h. Clase de salsa con Adrià y Cristina
22 h. Concert con Echao Palante (cumbia)
23.30 h. DJ Natxo
- Paseo de las Palmeres
- 19 h- XXXVI Festival de Sant Magí de l'Ateneu de Tarragona
- Plaça de la Font
- 23 h- Verbena Lila
- Calle Cós del Bou
18 de agosto
- 11 h- VIII Sant Magí Street Food
12 h. Taller de tortugas y mandalas con Amanda la que Manda
18 h. Maru Montiel
19.30 h. Màgia con Jodiny el Mago
21.30 h. Concierto homenaje con Festopa
23 h. DJ Wilko
- Paseo de las Palmeres
- 21 h- La Revetlla Familiar de Sant Magí
- Plaça del Rei
- 23.30 h- La Revetlla Il·luminada de Sant Magí con la Compañía de Espectáculos Pa Sucat y Dj de la Llum
- Plaça del Rei
- 23.30 h- Verbena de Sant Magí con la Mercabanda y la Band the Cool
- Plaça de la Font
19 de agosto
- 10 h- Celebra Sant Magí con el SES de Tarragona
10 h. Chocolatada para todo el mundo
10.15 h. Concurs infantil de dibujo de temática marina
10.30 h. Travesia de natación con aletas
11.10 h. Entrega de premios
11.30 h. Misa en Mas Bonet
12.15 h. Procesión submarina y colocación de la imagen de Sant Magí por parte de los submarinistas de la SES dentro de la cueva
- Paseo marítimo de Rafael Casanova, zona del Mare Internum