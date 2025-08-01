Fiesta Mayor
Todos los conciertos de Sant Magí 2025 en Tarragona: fechas, artistas y horarios
Descubre la programación musical oficial de Sant Magí 2025: conciertos gratuitos y de pago, repartidos con ritmo por varios espacios de la ciudad
La Fiesta Mayor de Sant Magí de Tarragona 2025, que se celebra del 8 al 19 de agosto, combina tradición, cultura y buena música. Durante estos días, Tarragona vibra con actividades populares como la llegada del agua, los castillos y verbenas, todo eso acompañado de conciertos de estilos diversos para todos los públicos
7 de agosto
- 21.30 h- Verde Prato
- Casa Canales, c. Granada, 11
Entrada 5 €
8 de agosto
- 21.30h- La Prenda Roja
- Camp de Mart
- 23.30 h- Masta Quba & P. Jaguar
- Campode Mart
- 1 h- Sesión de Dj Fonki Cheff
- Camp de Mart
9 de agosto
- 13 h- Concierto vermú con Nerea Bassart
- Jardines del Camp de Mart
- 19 h- Tarrako Rotten Fest II.
- Parc de la Ciutat
- 19 h, Dogteeth
- 20 h, Hollow Empty Minds
- 21 h, Tümba
- 22 h, Terra Stercore
- 23 h, FuckMyLife
- 24 h, Devorate The Universe
- 1 h, Fingerbiter
- 2 h, A Tercio Pelao
- 21 h- Cano
- San Miguel Tarraco Arena
Precio: desde 38,50 €. Venta de entradas: app Tarraco Arena y www.tarracoarena.com (10% de descuento si se compran desde la app)
- 23.30h- Roba Estesa
- Jardines del Camp de Mart
- 1.30h- Paula Fitzz
- Jardines del Camp de Mart
- 3h- Sesión de DJ Monsieur Gustave
- Jardines del Camp de Mart
14 de agosto
- 10.30 h- Concierto de Les músicas del Concurso
- Plaza de les Cols
- 20h- Laso Ninyas del Corro
- Teatro Auditorio Camp de Mart
Acceso libre y gratuito, limitado al aforo
- 20.30h- Concierto con Soul Fury
- Calle Sant Domènec
- 21.15h- Mama Dousha
- Teatro Auditorio Camp de Mart
Acceso libre y gratuito, limitado al aforo
- 22.30h- Julieta
- Teatro Auditorio Camp de Mart
Acceso libre y gratuito, limitado al aforo
15 de agosto
- 20.30 h- Jordi's Festival Sant Magí 2025
- Kidd Keo
- Atomic
- Pau Llovera
- Ricky RF
- Reyka
- Parc Francolí
Venta de entradas: fourvenues.com/ca/jordis-festival/events
16 de agosto
20h- XXVI ediciones del Festival del aMt, Caja Músico Festival
- 20 h.- M.U.R. (rock punk urbano)
- 21 h.- Gavina MP3 (post pop)
- 22 h.- Misty (pop)
- 23 h.- Joan Masdeu (pop rock)
- 24 h.- Tulsa (dream pop)
- Teatro Auditorio Camp de Mart
Acceso libre y gratuito, limitado al aforo del espacio
- 20h- Tarraco Talents Sant Magí 2025
- Teatret del Serrallo, Moll de Pescadors
Precio: 7 € (plazas limitadas)
- 23h- Concierto sorpresa por los veinte años del Casal Popular Sageta de Foc
- c. Sant Domènec, 18
17 de agosto
- 19h- XXXVI Festival de Sant Magí de l'Ateneu de Tarragona
- Plaça de la Font
18 de agosto
- 23.30h- La Revetlla Il·luminada de Sant Magí con la Compañía de Espectáculos Pa Sucat y DJ de la Llum
- Plaza del Rey
- 23.30 h- Revetlla de Sant Magí con la Mercabanda y la Band the Cool
- Plaça de la Font