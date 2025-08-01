Todos los conciertos de Sant Magí 2025 en Tarragona: fechas, artistas y horarios

El alicantino Kidd Keo es uno de los nombres destacados de la programación de este año.Intsgram

La Fiesta Mayor de Sant Magí de Tarragona 2025, que se celebra del 8 al 19 de agosto, combina tradición, cultura y buena música. Durante estos días, Tarragona vibra con actividades populares como la llegada del agua, los castillos y verbenas, todo eso acompañado de conciertos de estilos diversos para todos los públicos

7 de agosto Jueves

21.30 h - Verde Prato

- Casa Canales, c. Granada, 11

Entrada 5 €

8 de agosto Viernes

21.30h- La Prenda Roja

- Camp de Mart

23.30 h - Masta Quba & P . Jaguar

- Campode Mart

1 h- Sesión de Dj Fonki Cheff

- Camp de Mart

9 de agosto Sábado

13 h- Concierto vermú con Nerea Bassart

- Jardines del Camp de Mart

19 h- Tarrako Rotten Fest II.

- Parc de la Ciutat

19 h, Dogteeth

20 h, Hollow Empty Minds

21 h, Tümba

22 h, Terra Stercore

23 h, FuckMyLife

24 h, Devorate The Universe

1 h, Fingerbiter

2 h, A Tercio Pelao

21 h- Cano

- San Miguel Tarraco Arena

Precio: desde 38,50 €. Venta de entradas: app Tarraco Arena y www.tarracoarena.com (10% de descuento si se compran desde la app)

23.30h- Roba Estesa

- Jardines del Camp de Mart

1.30h- Paula Fitzz

- Jardines del Camp de Mart

3h- Sesión de DJ Monsieur Gustave

- Jardines del Camp de Mart

14 de agosto Jueves

10.30 h - Concierto de Les músicas del Concurso

- Plaza de les Cols

20h- Laso Ninyas del Corro

- Teatro Auditorio Camp de Mart

Acceso libre y gratuito, limitado al aforo

20.30h- Concierto con Soul Fury

- Calle Sant Domènec

21.15h- Mama Dousha

- Teatro Auditorio Camp de Mart

Acceso libre y gratuito, limitado al aforo

22.30h- Julieta

- Teatro Auditorio Camp de Mart

Acceso libre y gratuito, limitado al aforo

15 de agosto Viernes

20.30 h - Jordi's Festival Sant Magí 2025

- Kidd Keo

Atomic

Pau Llovera

Ricky RF

Reyka

- Parc Francolí

Venta de entradas: fourvenues.com/ca/jordis-festival/events

16 de agosto Sábado

20h- XXVI ediciones del Festival del aMt, Caja Músico Festival

20 h.- M.U.R . (rock punk urbano)

21 h.- Gavina MP3 (post pop)

22 h.- Misty ( pop )

23 h.- Joan Masdeu ( pop rock)

24 h.- Tulsa ( dream pop)

- Teatro Auditorio Camp de Mart

Acceso libre y gratuito, limitado al aforo del espacio

20h- Tarraco Talents Sant Magí 2025

- Teatret del Serrallo, Moll de Pescadors

Precio: 7 € (plazas limitadas)

23h- Concierto sorpresa por los veinte años del Casal Popular Sageta de Foc

- c. Sant Domènec, 18

17 de agosto Domingo

19h- XXXVI Festival de Sant Magí de l'Ateneu de Tarragona

- Plaça de la Font

18 de agosto Lunes

23.30h- La Revetlla Il·luminada de Sant Magí con la Compañía de Espectáculos Pa Sucat y DJ de la Llum

- Plaza del Rey

23.30 h - Revetlla de Sant Magí con la Mercabanda y la Band the Cool

- Plaça de la Font