Todos los conciertos de Sant Magí 2025 en Tarragona: fechas, artistas y horarios

Descubre la programación musical oficial de Sant Magí 2025: conciertos gratuitos y de pago, repartidos con ritmo por varios espacios de la ciudad

El alicantino Kidd Keo es uno de los nombres destacados de la programación de este año.Intsgram

La Fiesta Mayor de Sant Magí de Tarragona 2025, que se celebra del 8 al 19 de agosto, combina tradición, cultura y buena música. Durante estos días, Tarragona vibra con actividades populares como la llegada del agua, los castillos y verbenas, todo eso acompañado de conciertos de estilos diversos para todos los públicos

7 de agostoJueves

  • 21.30 h- Verde Prato

- Casa Canales, c. Granada, 11

Entrada 5 €

8 de agostoViernes

  • 21.30h- La Prenda Roja

- Camp de Mart

  • 23.30 h- Masta Quba & P. Jaguar

- Campode Mart

  • 1 h- Sesión de Dj Fonki Cheff

- Camp de Mart

9 de agostoSábado

  • 13 h- Concierto vermú con Nerea Bassart

- Jardines del Camp de Mart

  • 19 h- Tarrako Rotten Fest II.

- Parc de la Ciutat

  • 19 h, Dogteeth
  • 20 h, Hollow Empty Minds
  • 21 h, Tümba
  • 22 h, Terra Stercore
  • 23 h, FuckMyLife
  • 24 h, Devorate The Universe
  • 1 h, Fingerbiter
  • 2 h, A Tercio Pelao
  • 21 h- Cano

- San Miguel Tarraco Arena

Precio: desde 38,50 €. Venta de entradas: app Tarraco Arena y www.tarracoarena.com (10% de descuento si se compran desde la app)

  • 23.30h- Roba Estesa

- Jardines del Camp de Mart

  • 1.30h- Paula Fitzz

- Jardines del Camp de Mart

  • 3h- Sesión de DJ Monsieur Gustave

- Jardines del Camp de Mart

14 de agostoJueves

  • 10.30 h- Concierto de Les músicas del Concurso

- Plaza de les Cols

  • 20h- Laso Ninyas del Corro

- Teatro Auditorio Camp de Mart

Acceso libre y gratuito, limitado al aforo

  • 20.30h- Concierto con Soul Fury

- Calle Sant Domènec

  • 21.15h- Mama Dousha

- Teatro Auditorio Camp de Mart

Acceso libre y gratuito, limitado al aforo

  • 22.30h- Julieta

- Teatro Auditorio Camp de Mart

Acceso libre y gratuito, limitado al aforo

15 de agostoViernes

  • 20.30 h- Jordi's Festival Sant Magí 2025
  • Kidd Keo
  • Atomic
  • Pau Llovera
  • Ricky RF
  • Reyka

- Parc Francolí

Venta de entradas: fourvenues.com/ca/jordis-festival/events

16 de agostoSábado

20h- XXVI ediciones del Festival del aMt, Caja Músico Festival

  • 20 h.- M.U.R. (rock punk urbano)
  • 21 h.- Gavina MP3 (post pop)
  • 22 h.- Misty (pop)
  • 23 h.- Joan Masdeu (pop rock)
  • 24 h.- Tulsa (dream pop)

- Teatro Auditorio Camp de Mart

Acceso libre y gratuito, limitado al aforo del espacio

  • 20h- Tarraco Talents Sant Magí 2025

- Teatret del Serrallo, Moll de Pescadors

Precio: 7 € (plazas limitadas)

  • 23h- Concierto sorpresa por los veinte años del Casal Popular Sageta de Foc

- c. Sant Domènec, 18

17 de agostoDomingo

  • 19h- XXXVI Festival de Sant Magí de l'Ateneu de Tarragona

- Plaça de la Font

18 de agostoLunes

  • 23.30h- La Revetlla Il·luminada de Sant Magí con la Compañía de Espectáculos Pa Sucat y DJ de la Llum

- Plaza del Rey

  • 23.30 h- Revetlla de Sant Magí con la Mercabanda y la Band the Cool

- Plaça de la Font

