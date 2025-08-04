Las Fiestas de Sant Roc celebran los 200 años de sus Gegants y los 40 de su Drac

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las Fiestas de Sant Roc se celebrarán del 9 al 16 de agosto. Las calles del Cos del Bou y la Baixada de la Peixateria volverán a acoger las tradicionales, centenarias y populares fiestas.

Este año, los Gegants Vells de Tarragona y del Cos del Bou celebran un aniversario muy especial: 200 años desde su creación. Para conmemorarlo el día 9 de agosto sus costaleros han organizado un encuentro de gigantes, donde participarán las siguientes parejas: Gegants de la Vila de Gràcia, Gegants de Sabadell, Gegants Cristians de Tortosa, Gegants Negritos de Tarragona, Gegants Moros de Tarragona i los Gegants Vells y del Cos del Bou de Tarragona.

25 del Drac Petit

Los Gegants no son los únicos que estarán de celebración, ya que el Drac de Sant Roc está de doble aniversario. El Drac gran cumple 40 años y el Drac Petit 25. Para celebrarlo, el 14 de agosto a las 21 horas habrá un encuentro de dragones pequeños. Participarán la Tarasca de Cervera, el Basilisc Petit de Mataró, la Virgilieta de Torredembarra, la Vibrieta Francolina del Morell y el Drac Petit de Valls. Además, el 16 de agosto se celebrará el Correfuego del Drac, que será llevado de manera excepcional y exclusiva por varias personas vinculadas a la entidad a lo largo de los 40 años de historia.

Francesc d'Assis , pregonero

El pregonero de las fiestas de este año será el abogado Francesc d'Assis Garcia Segarra, vecino del barrio y estudioso de las fiestas de Sant Roc a lo largo de su historia, quien dedicará una atención especial a los gigantes bicentenarios. Por otra parte, el Cañonero de Honor se entregará en el Ball de Bastons de Tarragona. Desde 1891 hay noticias de la presencia de este baile a las fiestas de Sant Roc. La Bandera de Sant Roc se pondrá en el local de la Asociación Gitana de Tarragona, en reconocimiento a un colectivo muy vinculado al barrio.

Vergüenza Ajena

Con respecto a las verbenas, este año destaca la actuación del joven grupo tarraconense SODI, semifinalista del concurso Sona 9, muy vinculado a la calle del Cos del Bou y que prometen una actuación muy especial. El 9 de agosto habrá un concierto de Vergüenza Ajena, organizado por los Costaleros de los Gigantes para celebrar los 200 años.