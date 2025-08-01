Som Part Alta critica la autorización en las terrazas de la plaça de la Font

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

La plataforma vecinal Som Part Alta critica la autorización temporal para las terrazas de la plaça de la Font. «Hemos recibido en shock la noticia. El Ayuntamiento dilata una situación insostenible teniendo en cuenta los compromisos adquiridos», expone la entidad en un comunicado. Al escrito, los vecinos exponen que a las reuniones entre todas las partes se había coincidido en que el principal problema es la «inacción» de la Guardia Urbana. «Esta medida contradice absolutamente el expresado hasta ahora por la misma consejera Montse Adan», arrecian.

Con todo, piden el «cumplimiento inmediato de la ordenanza así como la actuación urgente de la Guardia Urbana». «Recordamos que la normativa se aprobó el pasado 24 de abril y se pone en funcionamiento el 5 de junio de este año», añaden.

La semana que viene hay otra reunión prevista entre el consistorio, los vecinos, los restauradores y la Guardia Urbana. La consejera ha mostrado siempre la voluntad de que la normativa sea «viva» y de ir manteniendo encuentros para analizar el efecto de la normativa. «A estas alturas la sobreocupación del espacio, el sonido de las pantallas exteriores y el impedimento de circulación por la falta de pasadizos sigue siendo el día a día de la plaza. Basta ya de jugar con la salud de los vecinos», concluye la plataforma.