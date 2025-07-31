Adjudican el estudio informativo para sacar las mercancías de la costa

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes ha adjudicado la redacción del estudio informativo de los nuevos accesos ferroviarios del Puerto de Tarragona, que tiene el objetivo de eliminar las maniobras de los trenes de mercancías del frontal marítimo de la ciudad. Con los nuevos accesos, se suprimirán ruidos, vibraciones y riesgo de accidentes en zona urbana, reivindicaciones históricas de los vecinos. Según ha podido saber Diari Més, el contrato de servicios -que se licitó el pasado mes de abril por 907.500 euros- se ha acabado adjudicando por 744.150 euros (IVA incluido).

El estudio definirá las nuevas conexiones en los accesos del Puerto, hecho que permitirá disponer de salidas directas desde las diferentes terminales a la Red Ferroviaria de Interés General y a la terminal Tarragona Mercaderies. El primer paso por parte de la empresa adjudicataria será elaborar el estudio de viabilidad económica, que acabará determinando qué soluciones se ejecutan.

También habrá oportunidad para las alegaciones, que se podrán formular después de que el estudio pase a exposición pública. Los ayuntamientos de Tarragona, Vila-seca y la Canonja serán protagonistas.

Efecto dominó

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha celebrado la adjudicación. En declaraciones en Diari Més, Viñuales manifiesta que «se había trabajado el paso de las mercancías por la línea interior, pero no las del Puerto. Este estudio es una muy buena noticia». En este sentido, Viñuales explica que «se ha trabajado conjuntamente con el Puerto y el Ayuntamiento de Vila-seca» para «dar un paso más y definitivo para eliminar el paso de las mercancías peligrosas del frontal marítimo». «El 60% de las mercancías que llegan a la ciudad vienen de la línea de Caspe, pero hay muchas que también se generan aquí, y eso se tiene que tener en cuenta» defensa.

Que las mercancías no pasen por el frontal marítimo tarraconense comportará que lo hagan en dirección Vila-seca. El alcalde villa-secano, Pere Segura, manifestó recientemente durante un pleno que no permitiría que las mercancías peligrosas crucen el término municipal. «Defenderé los intereses de mis ciudadanos. ¿Si no salen por Tarragona, por donde cree que circularán las mercancías peligrosas»?, expresó. Ahora, con la adjudicación, Segura recalca que «ninguna ciudad se merece el paso de mercancías y en este caso esperamos que el Ministerio encuentre alternativas que satisfagan a todo el mundo». El alcalde celebra el paso adelante del Ministerio y espera que «permita dar soluciones a una problemática que afecta a varias poblaciones, y que lo haga en beneficio de todo el mundo».

En respuesta a Segura, Viñuales expresa el siguiente: «Vila-seca tiene química, la Canonja también, pero Tarragona no, y los trenes pasan por aquí. Si hay una opción razonable de eliminar el paso de las peligrosas por los núcleos poblados, se tiene que buscar la manera, y este estudio así lo hará». Por último, subraya que «nosotros trabajamos para las personas, no para los términos municipales».

El Puerto y el corredor

Las nuevas conexiones permitirán que el Puerto enlace directamente con el Corredor del Mediterráneo. El presidente del Puerto, Santi Castellà, lamentó hace unos días que «estamos a cinco minutos del corredor, pero ahora los trenes tienen que hacer unas maniobras complejísimas que comportan molestias a una parte de la ciudad». La empresa encargada del estudio tendrá en cuenta el trabajo hecho hasta ahora por el grupo de trabajo formado por Adif, Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de Tarragona y los ayuntamientos de Tarragona y Vila-seca.

Meses clave

El Camp de Tarragona vive meses clave con respecto a la planificación y el desarrollo del futuro trazado ferroviario del territorio. La carambola entre las mercancías por el interior, la futura estación intermodal y el nuevo tranvía requiere entendida. La movilidad es, sin duda, el primer examen metropolitano.