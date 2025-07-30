ECP Tarragona exige una respuesta urgente para garantizar la dignidad y la convivencia en Torres Jordi y el Serrallo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo municipal de En Comú Podem ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de Tarragona para activar de manera inmediata un plan de actuación ante la grave situación que sufren los barrios de Torres Jordi y el entorno de la Piscina Municipal del Serrallo. La petición se ha presentado conjuntamente con la Plataforma de Vecinos y Vecinas de Torres Jordi, que denuncia un empeoramiento significativo en las condiciones de convivencia, seguridad y salubridad de la zona.

Los vecinos alertan de la presencia continuada de personas en situación de sinhogarismo que ocupan espacios públicos para dormir, lavarse y cubrir necesidades básicas, hecho que ha agravado la situación en las últimas semanas y ha afectado gravemente a la calidad de vida del barrio. La situación de degradación se ve agravada por la suciedad acumulada, la iluminación deficiente, árboles en mal estado y la presencia de edificios ocupados, que generan una sensación de abandono por parte de las instituciones.

El consejero municipal Toni Carmona se reunió el pasado 24 de julio con miembros de la Plataforma de Vecinos para escuchar sus preocupaciones e inspeccionar la situación in situ. Después de este contacto, se acordó hacer llegar conjuntamente las demandas en el Ayuntamiento, exigiendo una respuesta clara, coordinada y con plazos establecidos.

Entre las medidas reclamadas para En Comú Podem hay la intervención urgente de los Servicios Sociales para garantizar una atención digna a las personas sin hogar, la presencia estable de la policía local para reforzar la seguridad, así como la limpieza y desinfección diaria de los espacios públicos. También se pide una actuación integral para la mejora del entorno urbano.

Carmona ha subrayado la importancia de que el Ayuntamiento mantenga un canal de comunicación directo y continuo con la Plataforma vecinal, a fin de que los vecinos puedan hacer seguimiento de las acciones y participar en la valoración de los resultados.