El «asentamiento» de sin techo en Torres Jordi, en Tarragona, provoca quejas

La zona de Torres Jordi y de la Piscina Municipal del Serrallo se ha convertido, en las últimas semanas, en un punto fijo para varias personas sin hogar que aprovechan para pasar la noche. Algunos vecinos de la zona denuncian que la situación ha generado incivismo con mucha suciedad, varios individuos defecando en los arbustos de ante la entrada en las instalaciones e, incluso, lavándose el cuerpo desnudos en la fuente del parque.

Una de las vecinas de la comunidad de Torres Jordi explica que «desde hace dos semanas, hay diferentes personas que ocupan la zona de los alrededores de la piscina —situados tanto delante de la puerta de la Piscina Municipal como la zona más próxima al puente del Serrallo». Desde entonces, en los alrededores de las instalaciones y Torres Jordi, se pueden ver «colchones, utensilios, desperdicios, comida derramada y otros». Los residentes están indignados y aseguran que «la Guardia Urbana patrulla por la zona y no podemos aceptar que exista esta permisividad».

«No queremos criminalizar a estas personas, pero tampoco podemos aceptar que se normalice la insalubridad. Nuestro barrio se ha convertido en un asentamiento improvisado y el Ayuntamiento está mirando hacia otro lado», confirma la vecina. Según algunos residentes de la zona, allí viven cerca de una decena de personas y se han visto algunas defecando y orinando en espacios públicos: «Hacen sus necesidades delante de todo el mundo y no tienen manías. Es muy desagradable pasear por la zona, porque las pestes que llegan son fuertes». Además, añade que «no se puede ir con niños por la calle y encontrársete situaciones tan desagradables como estas».

En caso de que no haya ninguna reacción por parte del Ayuntamiento en los próximos días o semanas, algunos vecinos de la comunidad de Torres Jordi que sufren el problema diariamente se han decidido para llevar a cabo alguna acción para cambiar la situación. Los vecinos dejan claro que «si no cambia nada, haremos una recogida de firmas entre el vecindario o alguna cosa similar. No podemos continuar así».

El Ayuntamiento responde

El Ayuntamiento de Tarragona explica que ni la misma institución ni la Guardia Urbana ha recibido ningún aviso por incremento de personas sin hogar ni ninguna queja oficial de incivismo en esta zona. De hecho, desde el ente municipal dejan claro que, cada viernes, un trabajador social y un educador social —acompañados de una patrulla de la Guardia Urbana- hacen una ronda por las zonas donde tienen registradas personas sin techo por toda la ciudad y sólo tenían constancia de la presencia de una o dos personas en los alrededores de la Piscina Municipal del Serrallo. Hoy mismo, en la ronda semanal que corresponde, volverán a asistir en los alrededores de Torres Jordi y la Piscina con el fin de identificar a quien sea necesario. La única queja registrada en esta zona por parte del Ayuntamiento fue hace poco más de un año y la Guardia Urbana afirma que solucionó el conflicto.