El grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona celebra que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defienda por primera vez, la estación de Horta Gran de Tarragona. «El anuncio del Gobierno reconociendo que hay que hacer la estación del Horta Gran es un primer paso que valoramos positivamente. Sin embargo, creemos que es un compromiso insuficiente, pero entre todos ya lo haremos crecer», ha declarado el consejero de ERC, Xavi Puig.

No obstante, Puig asegura que «vemos conveniente que la consellera se reúna con el equipo técnico de Territorio del Ayuntamiento de Tarragona, porque eso le hará ver que la máxima conectividad e intermodalidad se encuentran en Horta Gran, facilitando que el máximo número de usuarios puedan ir a la estación urbana a pie, en bicicleta y en autobús, y pensando en todo el sur de Cataluña, desde las Terres de l'Ebre hasta el Garraf».

Desde de ERC Tarragona consideran que el compromiso firme de la Generalitat con la estación del Horta Gran es del todo insuficiente y piden que haya una apuesta clara para ejecutar la infraestructura donde es realmente necesaria. «La Estación de Horta Gran implicará que el tren que nos lleva a Barcelona sea más rápido y fiable, porque las mercancías ya no saturarán la línea de pasajeros y porque descongestionaremos Sants de gente de la costa que ahora sube a buscar la alta velocidad y que con Horta Gran bajarán a buscarla a Tarragona».

Puig ha recordado que durante el último pleno, la moción presentada por ERC en defensa de la estación del Horta Gran de Tarragona, se aprobó por una amplia mayoría y sin ningún voto en contra. La estación de Vila-seca hará perder a Tarragona la línea R16. La estación de Horta Gran es la solución ferroviaria de 800.000 personas y, por lo tanto, tiene que ser una solución de país. No nos cansaremos de repetir que esta nueva estación es la única solución para que la alta velocidad y el tren convencional lleguen realmente al corazón urbano de Tarragona. Además, permitirá desviar las mercancías hacia el interior, liberando la fachada marítima de Tarragona, abriendo la ciudad al mar y mejorando la calidad de vida», ha cerrado Xavi Puig.