El Govern defiende la estación de la Horta Gran, pero la intermodal de Vila-seca «es la mejor solución»

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, durante una intervención al pleno del Parlamento de este julioMaria Pratdesaba / ACN

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Creado: Actualizado:

El serial de las estaciones continúa con café para todos. La Generalitat de Catalunya defiende la necesidad de «reubicar» una nueva estación en la Horta Gran de Tarragona que esté conectada con la línea de alta velocidad.

Así lo asegura la consellera de Territori, Sílvia Paneque, quien al mismo tiempo indica que la estación intermodal de Vilaseca es «la mejor solución, tanto por su centralidad en el Camp de Tarragona, como por su conectividad con los diferentes sistemas de transporte existentes y previstos».

En una respuesta al grupo parlamentario de los Comunes, con fecha de 16 de julio, la consellera de Territori afianza la voluntad de la administración catalana de dar apoyo a la intermodal de Vilaseca pero sin dejar de lado los intereses del Ayuntamiento de Tarragona. Eso sí, a largo plazo. «La solución prevista por el Ayuntamiento de Tarragona no es incompatible con el impulso de la estación intermodal de Vilaseca a corto plazo», manifiesta Paneque en el escrito.

El diputado Lluís Mijoler (Comunes), preguntó el pasado mes de abril al ejecutivo cómo valoraba la propuesta de ubicar una nueva estación intermodal dentro del término municipal de Tarragona, al margen del proyecto consensuado con el territorio, el Ministerio y aprobado por el Parlament.

Asimismo, preguntó qué medidas adoptaría el gobierno para garantizar la estación vilasecana, si la administración cree que el nuevo proyecto tarraconense genera conflictos y si intervendría para evitar discrepancias.

«Es compatible con el diseño del tranvía del Camp de Tarragona y la conectividad con el Aeropuerto de Reus», recalca Paneque sobre la estación de Vilaseca, y añade que «el estado actual de definición por parte del Ministerio permitiría impulsar próximamente la redacción del proyecto constructivo y hacer que la estación sea una realidad el año 2030».

Asimismo, la consellera expresa que «las previsiones del Ayuntamiento de Tarragona son muy positivas» con respecto a una propuesta global de infraestructuras ferroviarias para pasajeros y mercancías en el Camp de Tarragona. De hecho, en el escrito, comparte la necesidad de reubicar una nueva estación en este punto central de la ciudad, y conectarla así a la alta velocidad.

Prudencia

En el inicio del choque de declaraciones entre el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y el de Vilaseca, Pere Segura, la Generalitat se mantuvo al margen. Más tarde apeló al diálogo del territorio y posicionó a favor de la estación intermodal acordada desde el inicio, ubicada en Vilaseca.

Ahora bien, siempre respetando el posicionamiento del Ayuntamiento tarraconense y su alcalde. Justo hace unos días, el pleno del Ayuntamiento de Tarragona aprobó una moción de ERC para defender la estación de la Horta Gran como la mejor solución para el futuro ferroviario.