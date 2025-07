ERC desmiente el Gobierno y asegura que si que se pueden parar los campos de fútbol de la Planota

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona ha desmentido el Gobierno municipal, que asegura que no puede parar el nueve campos de fútbol en la Anilla Verde de Tarragona, en la Planota, junto al Catllar, si no es con la aprobación del nuevo POUM. Según el partido republicano, un informe del Secretario General del consistorio confirma la posibilidad legal de suspender la tramitación urbanística del proyecto justo en medio de la Anilla Verde de la ciudad.

El portavoz adjunto, Xavi Puig, exige que «el alcalde Viñuales cumpla con los acuerdos del Consejo Plenario y suspenda la tramitación urbanística de este equipamiento que puede hipotecar el futuro urbanístico de Tarragona. La Anilla Verde es un patrimonio de todas y todos los tarraconenses y no puede quedar a merced de intereses particulares ni de la inacción política».

«La pelota está en el tejado del gobierno: si quieren pueden parar el 'pelotazo' mañana mismo, a través de una suspensión de licencias. No hacerlo es incumplir los acuerdos del Pleno de Tarragona», dice Puig, quien ha recordado que «desde de ERC no rechazamos el proyecto, pero sí en su ubicación, ya que no nos podemos permitir una deforestación y una invasión de los campos fuera del sentido común».

Desde el Ayuntamiento argumentan que ahora mismo no es posible parar el proyecto. Las normas subsidiarias lo aceptan y su urbanización es compatible. A nosotros tampoco nos gusta la ubicación, pero lo único que lo puede hacer cambiar es si aprobamos inicialmente el futuro POUM», explica Nacho García, consejero de Urbanismo.

Cronología de los hechos

En julio de 2024, el Consejo Plenario aprobó, a instancias de una moción presentada por la plataforma No HUB Camp de Futbol y asumida por ERC, el estudio de la suspensión temporal y limitada de licencias en torno a Mas de la Creu, Mas Pastoret y la Planota. El objetivo era evitar que derechos consumados del promotor pudieran condicionar la reforma del POUM.

En mayo del 2025, ERC pidió a la alcaldía información sobre el cumplimiento de los acuerdos de la moción, especialmente sobre la suspensión de licencias. En aquel momento, el gobierno aseguró que «la moción hablaba de estudiar esta suspensión, cosa que ya se hizo y cosa se vio que era inviable jurídicamente». Ante la falta de argumentos, los republicanos requirieron el informe jurídico que avalara esta afirmación, pero la respuesta fue que no existía ningún informe jurídico y que la cuestión se estaba tratando en reuniones internas, por eso los republicanos solicitaron la redacción de un informe al Secretario General. El PSC y Junts se abstuvieron y se aprobó con los votos favorables de ERC, ECP, Vox y los no adscritos. El PP votó en contra. Ahora bien, el acuerdo de una moción no es legislativamente vinculante.

Informe del secretario general

Según el informe emitido por el Secretario General asegura «sí que se puede proceder a la suspensión voluntaria prevista con el fin de proceder al estudio y formulación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal, suspendiendo por el plazo de un año la tramitación de planes urbanísticos derivados concretos, proyectos de gestión urbanística, proyectos de urbanización, otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, de edificación, de reforma, rehabilitación o derribo de construcciones, de instalación o ampliación de actividades o usos concretos y de otras autorizaciones municipales conexas establecidas por la legislación sectorial».

Sin embargo, el Secretario cree que «es necesario efectuar una análisis posibilista y real de los plazos de formulación y tramitación del POUM, a fin de que la suspensión pueda producir los efectos deseados, ya que si se acuerda en un plazo muy inicial, teniendo en cuenta la experiencia de este ayuntamiento de la duración de los trabajos de formulación del POUM y de la duración de su tramitación posterior, se agotarían los plazos mucho antes de la entrada en vigor del nuevo POUM, y eso comportaría su ineficacia total, ya que una vez agotado el plazo, no se puede acordar una nueva suspensión».