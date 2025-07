ERC denuncia que la zona para perros en la playa Llarga no tiene acceso directo al agua

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona denuncia la «falta de sentido» en la configuración de la zona para perros en la playa Llarga, un espacio que no toca al mar y que obliga las mascotas a atravesar el área para bañistas para llegar. «No tiene pies ni cabeza hacer una playa para perros que no tiene acceso directo al agua y que los obliga a pasar por delante de los usuarios cada vez que entran o salen», critica el consejero Carles Farré, quien insta en el gobierno de Viñuales a encontrar una solución.

Los republicanos ponen de relieve el peligro que supone para los animales estar cerrados «en una especie de corral» con el calor y las temperaturas a las que está expuesta la arena en verano. «No es una zona idónea para las mascotas. Creemos que el cerrado se ha hecho justo al revés de como tendría que ser, que es dejando disponible para las personas la parte más próxima a las vías del tren, con el fin de dar continuidad al camino de ronda, mientras que la parte que toca al mar tiene que ser para los perros», manifiesta el consejero. «No sirve para nada invertir 40.000 euros para acondicionar la playa si lo hacemos de esta manera», añade.

ERC también lamenta la falta de planificación del gobierno de Viñuales respecto a la apertura del espacio y que no tenga en cuenta la prohibición de llevar los perros a la playa desde el 1 de abril. «Si no se habilita la zona desde aquel día no se puede ir. Hay que adecuar el calendario, es urgente, y trabajar con antelación para que esté habilitado mucho antes de julio», apunta Farré. En este sentido, el consejero republicano considera que «no se puede improvisar a última hora una zona de estas características sin tener en cuenta las necesidades de todos los usuarios. Hace falta un espacio digno y decente tanto para los perros como para las personas».

Por otra parte, Farré cree que se podría haber encontrado la fórmula para habilitar una segunda zona para las mascotas en el Miracle. El derribo del 'mamotreto' ya ha acabado y hemos visto bañistas en aquella parte de playa. No entendemos por qué no se puede acondicionar para los perros», se pregunta el consejero republicano.