Las patatas bravas de Tarragona que enloquecen al influencer 'vayaBravas'

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

David Sitjes, más conocido en el mundo de las redes sociales como 'vayaBravas', es un creador de contenido que comparte con los usuarios de Instagram y TikTok su opinión, valoración o experiencia sobre las patatas bravas que come, como hobbie, por toda Cataluña.

Así pues, Sitjes, que cuenta con más de 4.000.000 de reproducciones en las redes, ha recorrido varios restaurantes de Tarragona para comer patatas bravas y, como no podía ser de otra manera, ha dado su opinión. Es el caso, por ejemplo, de 'El Cortijo' y de 'El Pòsit', ambos situados en el Serrallo y del bar Paraíso, que está en el barrio de Bonavista.

Del primero, 'El Cortijo', en el que Sitjes ya ha estado en más de una ocasión, opina de unas bravas al puro estilo 'papas arrugás', cocidas a fuego lento y que contienen tres salsas, una de ellas, un allioli que asegura que «está en la cúspide de mis favoritos». De hecho, el creador de contenido indica que estas patatas no tienen nada negativo y manifiesta que «tendré que volver otra vez, a ver si así puedo quejarme de algo». Sitjes le pone de nota un 8,4, sobre 10, a estas patatas.

De 'El Pòsit', indica que las patatas bravas las sirven en una mini-cazuela, llena de patatas agrias con corte bravero de tamaño pequeño, luego se bañan con una especie de mayonesa apimentada y se le añade chorizo ibérico picado por encima. Sitjes asegura que «es una ración muy equilibrada, de sabores muy suaves y que no pican». El creador de contenido le pone de nota un 7,7 a estas patatas.

Por último, de las patatas bravas del bar Paraíso, Sitjes manifiesta que «pese a que me han insistido mucho para que las pruebe, no ha sido una ración que me haya entusiasmado, de hecho hay mas 'contras' que 'pros', pero para gustos, colores». Como aspectos positivos, el creador de contenido incluye la cantidad de salsa y patatas en relación al precio. Por otro lado, en el apartado negativo, Sitjes incluye la textura de la patata, que no tiene sabor a picante y que echó en falta, al menos, dos salsas. El creador de contenido le pone de nota un 7,2 a estas patatas.