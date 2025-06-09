Tarragona, escenario de varios incendios de contenedores

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta noche en tres servicios por incendio de contenedores en Tarragona. El primer servicio ha sido a las 22.15 horas en la calle Llorenç de Vilallonga y el segundo ha sido en una calle próxima a las 22.21 horas en la calle Salvador Espriu. Una hora más tarde, a las 23.27 horas, el fuego de contenedores se ha producido en la Rambla de Ponent. En cada servicio ha trabajado una dotación.

Esta madrugada también han trabajado en el incendio de un anexo de una casa aislada en el camino del Nàstic de Tarragona. Aquí una persona ha resultado herida durante el incendio.