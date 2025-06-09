Quema el anexo de una casa en el camino del Nàstic de Tarragona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada del lunes en un incendio de una casa aislada en el camino del Nàstic de Tarragona. Los hechos han pasado a las 02.46 horas y se han desplazado dos dotaciones terrestres hasta el lugar.

Allí han confinado el incendio en el interior del almacén. El fuego no ha afectado a la casa pero si el humo. Los bomberos han retirado del interior los objetos quemados para acabar de rematar el fuego con espuma. Finalmente han ventilado y revisado la estructura del almacén que queda balizado. El anexo ha quemado completamente que comunica con la casa aislada.

Les personas que se encontraban en la finca han salido por su propio pie en el exterior y una de ellas ha sido atendida por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).