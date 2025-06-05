El pueblo de Tarragona con una de las playas de moda durante el verano

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Con la llegada del verano, los destinos costeros se consolidan como una de las opciones más atractivas para quienes buscan descanso, diversión y conexión con el mar. En este contexto, Comarruga, una localidad perteneciente al municipio de El Vendrell, destaca como uno de los enclaves más completos de la Costa Daurada.

Su playa, extensa y equipada, junto a una variada oferta de actividades, lo convierten en un destino muy apreciado tanto por turistas nacionales como internacionales. La playa de Comarruga ofrece más de dos kilómetros de arena fina y dorada, con una anchura cercana a los cien metros, lo que permite disfrutar cómodamente de jornadas bajo el sol o practicar deportes acuáticos como el surf o el paddle surf.

Uno de los grandes atractivos naturales de Comarruga es el Riuet, un pequeño afluente de aguas cristalinas con propiedades mineromedicinales. El doctor August Pi, especialista en hidrología médica, destacó en 1919 que estas aguas poseen características termales, cloruradas, bromuradas y casi isotónicas, beneficiosas para el bienestar físico.

Además, la zona cuenta con un espacio único de conservación: la Reserva Marina de la Masía Blanca. Este entorno submarino protegido acoge una amplia diversidad de especies marinas propias del litoral catalán. Su fondo marino, con una pendiente suave y una composición de arena fina, ofrece condiciones ideales para la práctica del snorkel y la observación de la vida acuática. La creación de esta reserva responde a la necesidad de proteger un ecosistema frágil y esencial para el equilibrio ambiental de la costa.

Durante los meses estivales, Comarruga se transforma en un núcleo vibrante con una agenda cargada de actividades. Desde festivales de música en la playa hasta mercados artesanales, pasando por eventos culturales y exhibiciones al aire libre. Esta combinación entre naturaleza, salud, ocio y cultura convierte al pueblo en una opción irresistible para quienes buscan algo más que sol y mar.

Llegar a Comarruga desde Tarragona es sencillo. La localidad se encuentra a menos de 40 minutos en coche por la AP-7 o la carretera N-340. También es posible acceder en tren mediante la línea de Rodalies R2 o R4, con una parada directa en la estación de Sant Vicenç de Calders, situada a pocos minutos del centro de Comarruga y de su playa.