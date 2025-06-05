El PP denuncia que la bonificación de los abonos no resuelve el agravio comparativo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Tarragona ha denunciado que la bonificación de los abonos de los trenes Regionales anunciada por el Gobierno no resuelve el agravio comparativo de las tarifas de los billetes ferroviarios. El diputado en el Parlament de Catalunya Pere Lluís Huguet ha apuntado que la bonificación que se aplicará a partir del 1 de julio será temporal y que en realidad las tarifas continúan «exactamente igual».

Huguet ha explicado que la presión de los populares ha conseguido que el Gobierno mueva ficha y que anuncie cuáles serán las tarifas de los abonos a partir del mes que viene, pero lamenta que, a pesar de esta nueva bonificación por parte de la Generalitat, el agravio comparativo entre las provincias continúa. «Es una medida provisional que no sirve para nada. Ahora, provisionalmente, tenemos la bonificación, pero lo que necesitamos es una tarifa equilibrada con la qué tienen en Barcelona», ha explicado Huguet.

Los populares han pedido que, de una vez, se fijen las tarifas de los Regionales de Tarragona y que sean igualitarias con las de los Rodalies Barcelona. «No podemos aceptar este agravio comparativo. Necesitamos que nos amen y que no seamos la provincia olvidada y abandonada», ha concluido Huguet.