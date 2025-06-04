Las bonificaciones a los abonos de los trenes Regionales se ampliarán al 60% a partir de julio

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha anunciado que las bonificaciones de los trenes Regionales se ampliarán del 40% previsto inicialmente al 60% a partir del 1 de julio. En una respuesta a ERC a la sesión de control del Govern en el Parlament, Paneque ha admitido que había «un agravio» entre los usuarios de Regionals y Rodalies con las tarifas vigentes a partir del mes que viene y ha dicho que se aplicará esta medida en respuesta a las quejas de las plataformas de usuarios, en especial las del sur de Cataluña, después de las obras en Roda de Berà. «Atendemos esta demanda, es de justicia. Queremos un modelo tarifario justo y equitativo, que se adapte a la realidad territorial,» ha continuado. Los usuarios de Rodalies pagarán una tarifa plana de 20 euros.

Con respecto a los títulos integrados al ATM de Barcelona, la consellera ha reiterado que se seguirá aplicando la bonificación del 50% hasta el 31 de diciembre. Aunque las aportaciones de las diferentes administraciones -locales, Generalitat y gobierno español- cambiarán, el descuento para el usuario seguirá siendo equivalente a la mitad y no notará ninguna diferencia. Por otra parte, los usuarios Avant -media distancia de alta velocidad- continuarán con las bonificaciones del 50% hasta a final de año.

La consellera ha recordado que la política de bonificaciones al transporte público fue una medida «acotada» en el momento que impulsó el gobierno español para hacer frente a la crisis inflacionaria derivada de la guerra de Ucrania.

En su intervención, la diputada de ERC y exconsellera de Territori, Ester Capella, había denunciado en el transcurso de la pregunta parlamentaria en el Govern que la nueva política de bonificaciones a Rodalies y Regionales a partir del mes que viene suponía un agravio para los viajeros que viven más alejados de Barcelona y que sólo tienen el tren para desplazarse.