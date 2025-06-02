La Feria del Vino de la DO Tarragona reparte más de 18.000 consumiciones

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Denominación de Origen Tarragona ha celebrado este fin de semana una nueva edición de su Feria del Vino en la que ha repartido más de 18.000 consumiciones a lo largo de los tres días que ha durado la feria.

Los asistentes han podido maridar los vinos de las 14 bodegas participantes con las propuestas gastronómicas de algunos de los puestos del mercado, sumando así atractivo a una feria que siempre ha tenido una buena acogida entre los tarraconenses. Las bodegas celebran la asistencia de un público joven y que está especialmente interesado por el mundo del vino y al saber qué vino prueba, de qué zona de la DO proviene, su variedad y otros detalles. Sin embargo, destacan el interés del asistente en la adquisición de botellas en la Feria del Vino para realizar un consumo posterior en casa.

También los actos previos a la feria han tenido una muy buena acogida entre el público, tanto la cata showcooking a cargo de Peix al Plat, conducido por Pol Aluja, enólogo y creador de contenidos de Aroma de Vi, celebrado en el Tarragona Espai Comerç del Mercat Central y donde el público pudo degustar unas propuestas gastronómicas con pescado del territorio como ingrediente principal, casadas con vinos DO Tarragona; así como el ciclo de catas dirigidas por el sumiller Leo Quidel, y el pistoletazo de salida de la 2.ª edición de la campaña de promoción Tú compras, nosotros cocinamos, que tiene lugar también en el Mercado Central de la Plaza Corsini, en cocina a cargo del Cocinero Fiel.

En la inauguración de la Feria, la presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanch, animó al público a qué «en las mesas de los restaurantes y de vuestros hogares no falte una botella de vino de la DO que lleva el nombre de la ciudad, la DO Tarragona». Por su parte, el director general del INCAVI, Joan Gené, felicitó la DO por sus 80 años de historia, hecho que da buena muestra del «bagaje, el camino recorrido y de la calidad de sus vinos».

Desde la DO Tarragona celebran esta buena acogida a una semana de actos organizados en el marco de la Feria, y el apoyo y la colaboración recibida por parte del Ayuntamiento de Tarragona, Mercats de Tarragona y Turismo de Tarragona y la Asociación Grupo de Acción Local Costa Daurada. De igual manera, animan al público a seguir disfrutando de los vinos de la DO Tarragona en el resto de actos que desde el Consejo Regulador preparan para los próximos meses.