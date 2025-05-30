Tarragona, en alerta por calor este fin de semana: se pueden superar los 30ºC

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Tarragona se encuentra entre las más de treinta provincias españolas que han sido puestas en aviso por altas temperaturas durante este fin de semana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La provincia se prepara para un episodio de calor intenso que podría extenderse hasta la semana que viene.

De acuerdo con las previsiones recogidas por el portal especializado eltiempo.es, la demarcación podría alcanzar temperaturas máximas de hasta 36 grados. Además, se espera que el índice ultravioleta se mantenga en niveles muy elevados, lo que obliga a extremar las precauciones, especialmente para quienes tengan previsto pasar tiempo al aire libre.

Este sábado, 31 de mayo, el cielo estará mayormente despejado y se registrará un ligero ascenso de las temperaturas mínimas, que alcanzarán los 17 grados. En cambio, las máximas se situarán en torno a los 27 grados. Se prevé un aumento de la humedad hasta el 67%, y el viento soplará con moderación desde el sur a una velocidad media de 14 km/h, con rachas que podrían llegar a los 21 km/h.

Para el domingo, 1 de junio, el pronóstico apunta a una jornada con intervalos nubosos. Las temperaturas se mantendrán estables respecto al día anterior, con mínimas también de 17 grados y máximas que rondarán los 28. La humedad relativa del aire será del 66%, y el viento continuará procedente del sur, con velocidades similares y rachas de hasta 22 km/h.

En conjunto, el fin de semana estará marcado por temperaturas elevadas y condiciones meteorológicas que obligan a extremar la precaución, especialmente en las horas centrales del día. Las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y protegerse adecuadamente si se realizan actividades al aire libre.