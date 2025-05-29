Tarragona, la capital de provincia más rentable de España para alquilar

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Tarragona se ha convertido en la capital de provincia más rentable de España para invertir en vivienda con fines de alquiler, según los últimos datos publicados por el portal inmobiliario pisos.com. Este mes de abril, la ciudad catalana alcanzó una rentabilidad bruta del 7,41%, liderando así el ranking nacional y situándose por encima de otras ciudades con buenos márgenes como Castellón de la Plana (7,12%) y Jaén (7,10%).

El informe, elaborado a partir del cruce de los precios medios de compra y alquiler, señala que la rentabilidad media del alquiler en el conjunto del país se situó en el 6,39% en abril. Esto implica que un propietario que haya adquirido una vivienda tipo de 90 metros cuadrados por 222.210 euros y la haya alquilado por una renta mensual de 1.183 euros, habría obtenido unos ingresos brutos anuales de 14.202 euros. La rentabilidad nacional, por tanto, mejora respecto al mismo mes de 2024 (6,11%) y también supera la registrada en marzo de este año (6,25%).

Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, advierte sin embargo que esta rentabilidad creciente no oculta los desafíos que enfrenta el mercado del alquiler. «La escasez de oferta sigue siendo un problema estructural que afecta a una parte importante de la población. Muchas familias destinan un porcentaje excesivo de sus ingresos al pago del alquiler», explica el experto.

El estudio revela además una importante disparidad entre ciudades. Mientras Tarragona se sitúa en lo más alto del listado, Donostia – San Sebastián se ubica en el extremo opuesto, con una rentabilidad del 3,62%. Otras capitales con menores retornos para los propietarios son Palma de Mallorca (4,42%), Cádiz (4,71%) y A Coruña (4,75%). Madrid, a pesar de su elevada demanda, apenas alcanza el 4,81%, aunque ha mejorado respecto al mes anterior (4,55%).

En el extremo más rentable, además de Tarragona, destacan otras capitales de provincias medias y pequeñas con precios de compra más accesibles y alquileres estables. Ávila, Córdoba, Segovia, Zamora y Huesca superan todas el 6,70% de rentabilidad, evidenciando que las oportunidades para los inversores no se concentran únicamente en las grandes ciudades.