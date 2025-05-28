El pueblo de Tarragona donde más ha subido el precio del alquiler en el último año

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Alquilar un piso en Cataluña se ha convertido en un quebradero de cabeza, sobre todo para la gente joven. Los precios de la vivienda se han disparado en el último año hasta tal punto que apenas hay viviendas que económicamente sean asequibles. Así pues, muchas personas no pueden hacer frente a este pago y, por lo tanto, no pueden independizarse.

Esta subida de los precios se puede ver en el último informe elaborado por Idealista con datos del mes de abril. El metro cuadrado de la vivienda en alquiler en España ha alcanzado su máximo histórico: los 14,3 euros de media. Esto significa que es un 10% más caro que hace un año. En Cataluña, el suelo es un 11% más caro que en abril de 2024 y se paga a 18,7 euros.

¿Cuánto ha subido el alquiler en Tarragona?

En la demarcación, pese a que el precio del alquiler ha disminuido un 0,3% en el último mes y un 1% en los últimos tres meses, ha crecido un 3,9% con respecto al año pasado. De hecho, el precio por metro cuadrado se paga a 9,5 €, una cantidad inferior a los 13,1 €/m2 que se pagan en Girona o los 20,3 €/m2 que se pagan en Barcelona. Por otro lado, Lleida es la provincia catalana en la que menos se paga por el alquiler (8,9 €/m2).

El pueblo donde más ha subido el precio del alquiler

Tarragona es una de las provincias donde menos se ha encarecido el precio de la vivienda en alquiler. Aun así, uno de sus pueblos ha sufrido una importante subida del metro cuadrado en los últimos meses. Se trata de El Vendrell, donde el precio del alquiler es casi un 16% más caro que hace un año y se ha elevado hasta los 10,1 euros, su máximo histórico.