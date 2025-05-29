El secreto mejor guardado del restaurante más valorado de Tarragona según TripAdvisor

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

En pleno corazón del barrio pesquero de El Serrallo, frente al puerto de Tarragona, se esconde uno de los restaurantes mejor valorados de la ciudad: El Pòsit del Serrallo. Este establecimiento se ha convertido en el favorito de los usuarios de TripAdvisor, situándose en lo más alto del ranking entre los casi 700 establecimientos registrados en la ciudad.

La propuesta culinaria de El Pòsit combina la tradición marinera con productos frescos de proximidad, destacando por encima de todo un plato que ha generado auténtica devoción entre sus comensales: el arroz meloso con cangrejo azul, su secreto mejor guardado. Este crustáceo, que hace apenas unos años era considerado una amenaza para el ecosistema del Delta del Ebro, ha encontrado en la cocina un nuevo propósito.

La versión que sirve El Pòsit no solo es sabrosa, sino única. El cangrejo azul que utilizan se alimenta de otros mariscos de alta calidad, como mejillones, ostras y cigalas, lo que potencia su sabor. Este toque diferencial ha convertido al arroz meloso en el emblema del restaurante, y en una de las experiencias gastronómicas más recomendadas en Tarragona.

Pero la carta del restaurante no se detiene ahí. Entre los entrantes destacan opciones como la ostra del Delta, el tartar de atún Balfegó o la tradicional crema de galera. El menú principal ofrece una selección de pescados y mariscos locales, como sardinas, pulpo de Cambrils o gambas rojas. En cuanto a los arroces, las opciones van del clásico arroz con bogavante hasta una sorprendente versión mar y montaña con velo de jamón ibérico.

Uno de los puntos fuertes, según los clientes, es su excelente relación calidad-precio. «Buena calidad a buen precio», «ambiente tranquilo», y «atención excelente» son algunas de las valoraciones más repetidas en la plataforma de opiniones. Muchos coinciden en que el arroz de cangrejo azul es una revelación, mientras que otros no dudan en recomendar platos como los calamares con espárragos o el arroz negro con sepietas.

Con una ubicación privilegiada, un producto de calidad y una cocina que sabe sacar lo mejor del mar tarraconense, El Pòsit del Serrallo se ha ganado su lugar como el restaurante mejor valorado de Tarragona. Una parada imprescindible para probar su arroz meloso con cangrejo azul, uno de sus secretos mejores guardados.