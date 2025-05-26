Piden 13 años y medio de prisión poragredir sexualmente a una menor en Tarragona en 2024

El hombre acusado de agredir sexualmente a una menor en Tarragona en febrero de 2024, girado de espalda, al inicio del juicio celebrado en la Audiencia.ACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Audiencia de Tarragona juzga este lunes a un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor el 1 de febrero de 2024 en Tarragona. Fiscalia pide trece años y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual a menor de dieciséis años y una responsabilidad civil que se sube a 50.000 euros para la víctima.

El padrastro y la madre del adolescente, semillas de trece años, han declarado que ella iba hacia la escuela cuando el investigado la persiguió hasta un parking donde le hizo tocamientos y le cogió el móvil.

Según los testigos, el hombre huyó cuando entró un vehículo al aparcamiento. La menor ha declarado a puerta cerrada con prueba preconstituida. El procesado se encuentra en prisión preventiva desde el 6 de febrero de 2024.