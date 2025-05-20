El Govern estudia el uso de la comisaría de las Gavarres

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Govern de la Generalitat de Catalunya está estudiando la reapertura de la antigua comisaría de las Gavarres y no ha tomado todavía una decisión. El verano pasado, la Generalitat acordó y anunció que el edificio sería compartido por efectivos del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos d'Esquadra y el Área Básica del Tarragonès del Cuerpo de Agents Rurals.

Si bien el ejecutivo de Salvador Illa no niega esta opción, asegura que todavía se está estudiando qué hacer con el equipamiento. «Estamos pensando qué podemos hacer en un futuro. Es un entorno que está creciendo mucho a nivel poblacional. Tenemos que acabar de decidirlo. Podría ser un espacio para dar apoyo policial a Tarragona», expresó ayer, Nuria Parlon, consellera de Interior, después de una visita al Ayuntamiento.

La consellera se reunió con el alcalde Rubén Viñuales y trataron el proyecto de comisaría compartida en Battestini. Según Parlon, el convenio para impulsar el equipamiento se firmará «pronto». «No es un espacio habitual para una comisaría y acabamos de ver cómo se hace desde el punto de vista patrimonial», dijo la consellera.

Más allá, Viñuales explicó que reclamó más agentes de los Mossos a Parlon. «El compromiso existe. El aumento de plantilla del cuerpo tiene una concepción integral, de todo el territorio. Tenemos que garantizar que no desplazamos la delincuencia de un lugar a otro», sentenció la consellera de Interior.

Buenos datos

Las dos autoridades coincidieron en elogiar los «buenos datos» a nivel delincuencial que presenta Tarragona. «Es una ciudad segura. Los resultados de la operación Kanpai fueron excelentes», concluyó Viñuales.