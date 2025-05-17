Una treintena de detenidos en el macrodispositivo contra la reincidencia en el Camp de Tarragona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El macrodispositivo contra la reincidencia hecho a las principales poblaciones del Camp de Tarragona se ha saldado con al menos 30 detenidos, que acumulaban 250 antecedentes policiales. La operación se ha enmarcado dentro del dispositivo Kanpai 3, el primero que se lleva a cabo en esta región, y ha movilizado a unos 300 agentes de los Mossos d'Esquadra, policías locales, Guardia Civil y Policía Nacional.

Se trata de un detenido al barrio de Campclar de Tarragona, la cual tenía una orden de detención por robos violentos. En Reus y en el Vendrell, se han arrestado dos hombres más, con 54 y 28 antecedentes, respectivamente porque les constaba una orden detención por hurto. También se han realizado 47 requerimientos judiciales, 16 denuncias de tráfico y un acta de inspección en un local de Reus con múltiples infracciones.

Es el primer dispositivo Kanpai que se ha realizado en los principales municipios del Camp de Tarragona, el Kanpai 3, después de los dos primeros macrooperativos hechos a Barcelona y al ámbito metropolitano. El despliegue se ha hecho simultáneamente en otras ciudades, como Gerona, Lleida y Manresa, con más de un millar de agentes desplegados por todo el país.

En la región de Camp de Tarragona, se han cifrado en unos 300 agentes de los Mossos, de la Guardia Urbana Tarragona y de Reus, así como de otras policías locales, como por ejemplo, la del Vendrell. También se han sumado efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En las acciones, han participado policías del ARRO, la Brigada Móvil, de tráfico y de la unidad del canino.

La estación de autobuses de Tarragona ha sido uno de los primeros puntos donde se han desplegado los policías con el objetivo de identificar y detener a aquellas personas que pueden llegar al territorio o aprovechan el volumen de personas de estas instalaciones para cometer delitos.

El subinspector y ningún general de turno operativo de la región de Tarragona, Francesc Morales, ha explicado que el delito más común a las estaciones de buses es el de hurto. «Sabemos que se utilizan mucho los transportes para ir delinquiendo de ciudad en ciudad y para la comunicación fácil y rápida. También en este caso tenemos muchos identificados y lo que hacemos es identificarnos y, sobre todo, prevenir futuras acciones delictivas», ha subrayado.

En la acción, han identificado a varias personas en los andenes. Según los datos del balance provisional, los agentes han detenido a una persona que se encontraba en búsqueda y detención por parte de los juzgados tarraconenses y han interpuesto dos denuncias por tenencia de estupefacientes.

«Con el poco tiempo que llevamos la valoración ya es positiva, cuando la gente se acerca y dice gracias para estar aquí, la valoración en relación con la percepción de la seguridad ciudadana y de prevención siempre es positiva», ha afirmado Morales. Además, el subinspector ha informado de que se han producido dos detenciones durante el dispositivo en la autopista AP-7. Una de ellas por tráfico de drogas, ya que un individuo transportaba 1.500 esquejes de marihuana, y la otra por falsificación de documento público.

De hecho, se han hecho controles en las salidas de Tarragona y el Vendrell de l'AP-7 para prevenir delitos como los hurtos y robos a las áreas de servicio y de descanso o en ruta. Otro de los puestos de control ha estado en la entrada del barrio de Mas Pellicer de Reus, donde los efectivos han parado vehículos para inspeccionarlos e identificar posibles reincidentes.

A la vez, agentes de Seguridad Ciudadana han patrullado por el vecindario, así como por el barrio de Gaudí. Estas dos acciones se enmarcan dentro del cierre de barrios, entre los cuales también ha habido acciones en los barrios de Campclar en Tarragona o el de les Planes del Vendrell.

En torno a las nueve de la noche, los cuerpos policiales han actuado en varios establecimientos y locales del vecindario tarraconense de Sant Pere i Sant Pau con el objetivo de detectar el tráfico de drogas y retirar armas blancas, donde ha intervenido la unidad canina. En este caso, al menos ha habido una detención de una persona que tenía una orden de detención.

Detectar perfiles reincidentes

El inspector y ninguno del área básica de los Mossos de Tarragonés, Ramon Franquès, ha explicado que una de las finalidades del macrooperativo es detectar perfiles policiales reincidentes. «Queremos que el trabajo se canalice como se tiene que canalizar para que una persona no pueda tener más de 50 antecedentes delictivos porque eso es un fracaso del sistema», ha afirmado. «Hace falta una mejor coordinación a fin de que eso acabe en buen puerto, sea con una reinserción o actuación del régimen penitenciario o con las actuaciones que sea, ha añadido.

Al mismo tiempo, ha señalado que con la operación Kanpai buscan «afianzar» el rol de la autoridad, ya que, sostiene, «en los últimos tiempos se ha perdido un poco». «Y es imprescindible para tener una seguridad ciudadanía, ya no tan sólo para el respeto de los agentes sino para que la ciudadanía puedan tener paz social en la calle», ha cerrado.