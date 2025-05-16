Tarragona podría perder 500.000 euros de fondo europeos por el retraso en la instalación de contenedores inteligentes

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

ERC ha alertado este viernes durante el pleno del Ayuntamiento de Tarragona de que el consistorio podría tener que devolver una subvención de 500.000 euros de los fondos a Next Generation por incumplir los plazos para implementar un sistema de contenedores cerrados que fomenten la recogida selectiva.

Fuentes municipales han indicado que el plazo para instalar los nuevos contenedores se acaba en marzo del año que viene y que confían llegar a tiempo. Al mismo tiempo, han expuesto que este trabajo está prevista en el nuevo pliegue del contrato de la basura, que se encuentra pendiente de adjudicar en medio de un embrollo administrativo y judicial y que no claro está cuando se resolverá. Desde En Comú Podem han manifestado que esperar a la adjudicación supone «un riesgo innecesario».

En el pleno de este viernes también se han aprobado dos mociones -de Juntos y el Partido Popular- a fin de que Tarragona Ràdio pueda tener los medios técnicos necesarios para que pueda emitir en caso de otro apagón eléctrico general. En el episodio del 28 de abril la emisora se quedó en blanco y los grupos del plenario han reclamado que se instale un generador para que pueda proporcionar electricidad.