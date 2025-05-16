FCC pide ahora a Urbaser que autorice la firma del nuevo convenio de trabajadores

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Se abre un nuevo escenario en la discusión para la aplicación del convenio de trabajadores de la brigada de la Limpieza de Tarragona. FCC, la empresa que presta el servicio en régimen de continuidad, pide ahora a Urbaser, la compañía a la cual el consistorio ha adjudicado el nuevo contrato de la basura, que lo autorice a firmar el nuevo convenio. «Nosotros no tenemos responsabilidad. Tenemos poca cosa a decir si el Órgano de Contratación, es decir el Ayuntamiento, y Urbaser no nos autorizan», exponen fuentes de FCC. La compañía firmó un preacuerdo con el comité de empresa a principios de año. «Pero eso era antes de que hubiera un nuevo adjudicatario», añaden las citadas fuentes.

Este posicionamiento vino derivado del escrito que recibió ayer a Miguel Angel Quero, director de la compañía, por parte del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. El alcalde, acompañado por la consejera de Limpieza, Sonia Orts, y el comité de empresa tuvieron ayer por la mañana una reunión «fructífera» y «constructiva», en la cual pactaron enviar un documento escrito a FCC. Les dos partes salieron a explicar juntos el acuerdo después del encuentro en una señal de unión.

En el documento, el Ayuntamiento expone a la empresa que «podemos concluir que el incremento retributivo del 3,5% y del resto de condiciones pactadas, se encuentra dentro de la orden de magnitud de los incrementos estándar que entendemos pueden ser asumidos para la empresa sin que eso comporte riesgo económico para el actual contratista». El 1% de diferencia entre el convenio pactado y el incremento previsto en el nuevo contrato, que es del 2,5%, aunque es revisable, el consistorio estima que son unos 100.000 euros. En este sentido, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, expresó que «las otras ciudades por todo el país se están moviendo en estas cifras, lo que reclaman es lógico». «No afecta al equilibrio económico del contrato», dijo el alcalde.

Hay que destacar que el convenio pactado es de sólo un año, hasta este diciembre. Si en julio entra una nueva empresa de limpieza, como el Ayuntamiento confía, tendrá que adoptar el convenio. «El nuevo contrato ya prevé este tipo de medidas, de equilibrios económicos y actualizaciones», expuso Viñuales. «FCC no tiene que tener miedo porque sabe de que este Ayuntamiento siempre cumple. Estamos hablando de cantidades ínfimas en un contrato de muchos millones de euros», indicó el alcalde. «Después de tantos años en la ciudad, queremos que se marche como una gran empresa», añadió.

En el congelador

Pero FCC mantiene su postura. Y la sensación interna entre el comité de empresa y el Ayuntamiento es que no estará nunca dispuesta a firmar. Hay que recordar que el Ayuntamiento no puede autorizar la firma legalmente. No acabamos nunca y la plantilla no se lo merece. El consistorio con el escrito ya ha mostrado su disposición. Hoy nos reuniremos y tomaremos una decisión. Pero, hoy por hoy, apuesto para congelarlo todo, no perjudicar la ciudadanía con una huelga y esperar a la resolución del nuevo contrato. Y ya negociaremos con la nueva empresa», expresa Luis Blanco, presidente del comité.