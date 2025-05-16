Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

MSC Cruceros ha dado por inaugurada la temporada de cruceros en Tarragona con la llegada de su barco Splendida. Desde este viernes y hasta el 31 de octubre la compañía hará 25 escalas en la ciudad tarraconense. El crucero llegará todos los viernes al Port de Tarragona, donde se podrá embarcar o desembarcar. El barco hará el recorrido de Marsella, Tarragona, Valencia, Livorno, Civitavecchia y Génova en itinerarios de siete noches.

Con la llegada del Splendida, «MSC Cruceros refuerza su apuesta por el puerto tarraconense» como una entrada estratégica en el Mediterráneo desde Cataluña, según ha explicado Sofía Basterra, directora de comunicación de MSC Cruceros en España.

Este año, Tarragona se consolida como uno de los puertos de embarque clave de MSC Cruceros en España, manteniendo actividad durante verano por cuarto año consecutivo. Basterra también ha confirmado que de cara a la temporada 2026 harán entre 25-26 escalas en la ciudad.

El crucero llega los viernes a primera hora de la mañana y sus pasajeros pueden disfrutar de varias experiencias en la demarcación de Tarragona. Entre las excursiones más solicitadas hay la visita a la Tarragona romana, PortAventura World y el Monasterio de Poblet. Sin embargo, Genoveva Climent, directora Comercial y de Desarrollo de Negocio del Port de Tarragona, asegura que están trabajando para «ofrecer más ofertas para los turistas, como actividades vitivinícolas en el Priorat». Climent ha añadido que «hacemos una apuesta clara por el sector de cruceros de una manera equilibrada y sostenible».

Los cruceros que ofrece MSC Cruceros son para un perfil de turismo familiar y la procedencia de los viajeros es sobre todo España, Italia y Francia.

La temporada de cruceros en el Port de Tarragona empezó en abril y se alargará hasta el 4 de noviembre, hecho que permite que el turismo alargue la temporada de verano. Este viernes el crucero Splendida ha mobililzado 185 turistas que han embarcado o desembarcado en el Port de Tarragona.

Con motivo de esta escal inaugural, se ha celebrado el tradicional intercambio de metopas entre Alba Colet, la directora de Tarragona Cruise Port, y Genoveva Climent, directora Comercial y de Desarrollo de Negocio del Port de Tarragona, con el capitán de MSC Splendida, Francesco Iacono. Este gesto simboliza el vínculo entre MSC Cruceros y el Puerto de Tarragona, materializando la estrecha colaboración en el impulso del turismo y la economía local.

Crucero ' Splendida'

El barco que lleva el nombre de Splendida fue inaugurado el año 2009 en Barcelona. Es el segundo barco de la clase Fantasía de MSC Cruceros, diseñado para ofrecer una experiencia de crucero sofisticada y moderna, combinando confort, tecnología y estilo italiano. Con 333 metros de eslora y 38 metros de manga, y 27.000 metros cuadrados de espacio público, puede alojar hasta 4.363 pasajeros en las suyas 1.637 cabinas. También dispone del MSC Yatch Club, el concepto de un yate dentro de un barco de MSC Cruceros, que cuenta con una piscina privada, suites, un bar exclusivo y servicios de alta gamma.

El crucero cuenta con tres piscinas, una de ellas con techo abatible por si hace daño tiempo, y una piscina para niños. También hay spa con servicio por masajes, un gimnasio con grandes vistas, bolera y zona de juegos recreativos, casino, entre otros. Además de un teatro donde se ofrecen dos shows en formato musical cada noche. Finalmente, cuentan con varios restaurantes y bares donde se ofrece la gastronomía mediterránea con productos locales, que reciben desde cada puerto.