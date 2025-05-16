Así es el MSC Splendida: el crucero de lujo que llegará cada viernes al puerto de Tarragona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El barco MSC Splendida, una de las joyas de la naviera MSC Cruceros, volverá a atraer todas las miradas este verano con su llegada semanal al puerto de Tarragona, cada viernes. Inaugurado el 2009 en Barcelona, este impresionante crucero de 333 metros de eslora y 38 de manga forma parte de la prestigiosa clase Fantasía, y está diseñado para ofrecer una experiencia de viaje sofisticada y moderna.

Con capacidad para alojar hasta 4.363 pasajeros distribuidos en 1.637 cabinas, el MSC Splendida destaca por combinar confort, tecnología y estilo italiano. Dispone de 27.000 metros cuadrados de espacios públicos donde los viajeros pueden disfrutar de tres piscinas, una de ellas con techo abatible, una piscina infantil, un completo spa con servicio de masajes, gimnasio con vistas panorámicas, bolera, zona de juegos recreativos, casino y un teatro que cada noche ofrece dos espectáculos musicales.

Uno de los grandes atractivos del barco es el MSC Yacht Club, un concepto exclusivo dentro del mismo crucero que simula la experiencia de un yate privado. Este espacio incluye suites de lujo, piscina privada, bar exclusivo y servicios personalizados de alta gama.

La propuesta gastronómica no se queda atrás, con varios restaurantes y bares que sirven cocina mediterránea elaborada con productos frescos y locales, recibidos diariamente desde cada puerto donde hace

escala.