La Generalitat licita los estudios para abrir el Clot del Mèdol después de once años

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Pedrera del Mèdol, situada en el término municipal de Tarragona y parte del conjunto arqueológico de Tàrraco, se incorpora como nuevo espacio del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona (MNAT). Este paso se produce después de que la empresa Abertis Infraestructuras S.A., hasta este lunes propietaria del yacimiento, haya hecho la donación a la Agència Catalana del Patrimoni Cultural, entidad adscrita al Departament de Cultura. La Pedrera del Mèdol se incorpora de esta forma al equipamiento del MNAT.

La empresa Abertis ha sido la propietaria de la pedrera romana del Mèdol desde 1988. La finca, que ocupa once hectáreas, es accesible desde el área de servicio El Mèdol desde la autopista AP-7, así como también desde la autovía A-7 y la nacional 340.

Desde el año 2000, la pedrera romana del Mèdol está reconocida como Patrimonio Mundial formando parte del conjunto arqueológico de Tàrraco. El yacimiento también está catalogado como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN).

Estudios para la reapertura del Clot del Mèdol

Con la firma este lunes de la donación, la pedrera pasa a ser propiedad de la Generalitat de Catalunya, hecho que permitirá a la Agència Catalana del Patrimoni Cultural y al equipamiento del MNAT iniciar los trabajos necesarios de mejora del espacio. Las actuaciones afectarán tanto al recorrido perimetral, actualmente abierto al público, como el conocido como Clot del Mèdol, la cavidad creada por la extracción de piedra en época romana y que queda cerrada desde el 2014.

La voluntad del MNAT es potenciar la conservación del yacimiento, mejorar la accesibilidad e incorporarlo de forma efectiva al circuito de visitas y actividades de la institución, integrándolo en la oferta patrimonial del conjunto arqueológico de Tàrraco y especialmente con aquellos espacios situados cerca de la antigua Vía Augusta, como son la Torre de los Escipions, la Villa romana de los Munts o el arco de Berà.

En este sentido, la institución iniciará de forma inmediata acciones de mantenimiento, jardinería y de mejora de la señalización y accesos con el fin de acondicionar el recorrido perimetral por el exterior de la pedrera. Estas actuaciones permitirán también hacer mejoras puntuales en los cuatro miradores perimetrales que permiten observar el Clot del Mèdol y su entorno desde diferentes perspectivas.

Por otra parte, desde el MNAT se ha empezado a trabajar también de cara a hacer posible la reapertura a los visitantes del Clot del Mèdol, que queda cerrado desde el 2014 por decisión de la antigua propietaria de la finca. En este sentido, se han encargado ya estudios botánicos a de AZ MEDI AMBIENT I PAISATGE, S.L. y estudios geológicos al Laboratorio de Materiales de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB), de la UPC, con el fin de valorar la posibilidad de reabrir, ni que sea de forma limitada, el acceso de los visitantes durante el último trimestre de este año.

Con respecto al centro de interpretación situado en el área de servicio El Mèdol de la autopista AP-7, la Agència Catalana del Patrimoni Cultural ya ha iniciado las gestiones con el concesionario del área de servicio con el fin de firmar un convenio que permita su gestión también por parte del MNAT.

Desde el MNAT ya se está diseñando también la incorporación de la Pedrera del Mèdol al programa de actividades y visitas del equipamiento el antes posible. En este sentido, está previsto que la programación de Veranea en el MNAT incluya, a partir de la primera semana de julio, itinerarios gratuitos con guía por el espacio todos los fines de semana. Próximamente, el MNAT comunicará los horarios y recorrido de estas visitas guiadas, así como la fecha de inicio de las inscripciones a través de su página web.

La pedrera de Tàrraco

La pedrera del Mèdol fue una de las pedreras locales de época romana que abastecían la ciudad de Tàrraco, y una de las más espectaculares por sus dimensiones y conservación. Actualmente se trata de un hoyo de unos 200 metros de longitud y una anchura de entre 10 y 40 metros según el punto, en medio del cual se conserva una aguja de veinte metros de altura, testimonio de la cota original de la roca.

La llamada piedra de Mèdol es la más utilizada en la construcción de Tàrraco, y es todavía muy visible a la fisonomía de la ciudad por su característico color amarillento. Se trata de una lumaquela miocena que resultaba muy fácil de trabajar. Se utilizó en la construcción de monumentos como la muralla de Tàrraco, el foro provincial o el anfiteatro.

La pedrera fue explotada como mínimo desde el siglo I a.C. y se calcula que se extrajeron 150.000 metros cúbicos de piedra. El espacio ofrece información para estudiar las técnicas de extracción de la piedra de época romana, además de otros puntos de interés arqueológico, como son las hornacinas o capillas de divinidades.

Interés botánico y faunístico

La especial configuración del hoyo, resultado de siglos de explotación de la pedrera, ha generado también un microclima en el espacio a causa de la profundidad, humedad y sombra que se registra. Como consecuencia, el espacio tiene un elevado interés botánico por las dimensiones de algunos ejemplares típicos del mediterráneo (como los lentiscos, los pies de acebuche y la aladierna), así como la presencia de dos especies con un régimen de protección especial: la caracola sanguínea y el palmito.

Con respecto a la fauna, en el hoyo habita una fauna singular, como el castor, la paloma torcaz, el vitriolo, los murciélagos, el dragón común y el dragón rosado.

Con la incorporación de la pedrera del Mèdol, ya son ocho los espacios patrimoniales en la comarca del Tarragonès gestionados por el MNAT: el Museo Arqueológico de Tàrraco (en remodelación, y con parte de la colección expuesta en el Tinglado 4), la Necrópolis de Tàrraco, el Teatro de Tàrraco, la Torre de los Escipions y la Pedrera del Mèdol, en la ciudad de Tarragona; la Villa romana de los Munts, en Altafulla; el Conjunto romano de Centcelles, en Constantí; y el Arco de Berà, en Roda de Berà.