El parking del Pont del Diable registra 16 robos en el interior de vehículos en un año

El aparcamiento del Pont del Diable fue escenario, hace dos semanas, de un nuevo robo en el interior de un vehículo. Según los datos de la Guardia Urbana de Tarragona (GUT), entre en enero de 2024 y el de 2025, se produjeron 16 hurtos de esta tipología. Es decir, una media de 1,2 casos al mes. La ubicación de esta zona de estacionamiento gratuito, alejada de la población, la convierte en un lugar idílico para los ladrones.

El pasado 30 de abril, los Mossos d'Esquadra detuvieron a tres hombres por un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo. Un sargento fuera de servicio reconoció a estos tres ladrones multirreincidentes al lado de un contenedor del parking del Pont del Diable vaciando el contenido de dos mochilas y deshaciéndose de aquello que no les interesaba. Posteriormente, huyeron rápidamente del lugar. La policía los acabó interceptando en la carretera TV-3148 a la altura de la Pineda. Durante el cacheo, encontraron dinero en efectivo y varias pertenencias que los Mossos pudieron constatar que pertenecían a una pareja de turistas alemanes que habían sufrido un robo a su coche mientras estaban de visita en el Acueducto de las Ferreres.

Casos como este, que se han ido repitiendo en los últimos años, han generado críticas y alertas tanto por redes sociales como las reseñas de este histórico monumento, donde se señala la «inseguridad» que hay en la zona por los «frecuentes robos de coches». Muchos explican que, en el aparcamiento, han encontrado vehículos con los cristales rotos.

Actuación con drones

La Guardia Urbana tiene previsto instalar cámaras de videovigilancia en la zona de estacionamiento del Pont del Diable. Ya, el año 2023, se habló sobre este proyecto, pero todavía no hay fecha para su ejecución. «El Pont del Diable es uno de los espacios más visitados de Tarragona y eso comporta un gran movimiento de gente y de vehículos», señalan desde la Guardia Urbana, que es «consciente» de esta realidad y, por eso, «destinamos esfuerzos». El cuerpo policial señala que, para vigilar este punto, «se han hecho diferentes acciones como patrullaje con la Unidad Montada y la Unidad de Medio Ambiente (UMA), rondas con agentes de paisano y dispositivos con la UDRON».

De hecho, la GUT detuvo a dos hombres por un robo con fuerza en el interior de vehículo el pasado octubre de 2023 gracias a la unidad de drones, que detectó a estas dos personas cometiendo el hurto.