Detienen a tres ladrones multirreincidentes por robar en un vehículo de unos turistas en el Pont del Diable

Imagen de algunos de los objetos sustraídos de un vehículo estacionado en el Pont del Diable.Mossos d'Esquadra

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Salou y Vila-seca detuvieron el pasado 30 de abril, tres hombres de 42, 51 y 57 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza a interior de vehículo.

Los hechos tuvieron lugar el mismo día alrededor de las 13.30 horas, cuando un sargento de los mossos fuera de servicio, reconoció tres multirreincidentes que podrían haber actuado en la zona de estacionamiento del Pont del Diable, en el barrio de Sant Salvador de Tarragona. En concreto, observó a los tres hombres con su vehículo al lado de un contenedor de basura. Después de vaciar el contenido de dos mochilas y deshacerse de aquello que no les interesaba, huyeron rápidamente del lugar.

El sargento recuperó todos los objetos que tiraron, entre ellos unas llaves, medicamentos o el documento oficial de un ciudadano alemán. Después de dar el aviso, las patrullas consiguieron interceptarlos alrededor de las 14.15 horas en la carretera TV-3148 a su paso por la Pineda (Vila-seca). En el cacheo, los mossos les encontraron dinero en efectivo y varias pertenencias, cuya procedencia no pudieron acreditar. Por todo ello, los trasladaron a comisaría con el fin de efectuar las correspondientes gestiones de comprobación.

Los mossos pudieron constatar que una pareja de turistas alemanes fue víctima alrededor de las 13.00 horas de aquel mismo día, de un robo en el interior del vehículo con el que viajaban. Concretamente denunciaron que alguien los había sustraído todo el que tenían dentro mientras estaban visitando el Pont del Diable. Posteriormente, reconocieron los objetos que pudo recuperar el sargento así como otros que llevaban encima los sospechosos cuando los pararon.

Se da la circunstancia que aquella misma mañana, unas horas antes de los hechos, a una patrulla les identificó en Salou y los agentes les decomisaron varias herramientas como las que habitualmente se utilizan para forzar y saquear vehículos.

Los tres hombres, los cuales acumulan más de un centenar de antecedentes policiales, quedaron detenidos como presuntos autores de este robo a interior de vehículo. El pasado 2 de mayo pasaron a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.