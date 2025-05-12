El agente de la Guardia Urbana que abatió un perro en la A-7 está de prácticas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El agente de la Guardia Urbana de Tarragona (GUT) que abatió a tiros un perro en la A-7 la semana pasada está de prácticas. Así lo confirman fuentes del propio cuerpo policial, que el pasado 5 de mayo emitió un comunicado donde explicaban su versión de los hechos.

Según su escrito, el animal, que se encontraba en un tramo mojado y y con poca visibilidad, habría supuesto un «grave peligro» para los usuarios de la vía porque varios vehículos tuvieron que hacer maniobras «peligrosas» para esquivarlo. Después de intentar cogerlo hasta en cinco ocasiones, uno de los agentes usó su arma reglamentaria y disparó contra el perro.

Como es habitual en estos casos, la Guardia Urbana abrió diligencias. También lo han hecho los Mossos d'Esquadra, que están investigando el caso. La actuación policial generó una gran polémica entre las entidades animalistas —tanto locales como de todo el Estado—, algunas de las cuales llevarán la GUT ante la justicia. La consternación también llegó al Ayuntamiento de Tarragona, donde el grupo de ECP cuestionó la decisión del agente que disparó y preguntó «porque no se llamó al servicio especializado captura de animales abandonados». El Colegio de la Abogacía de Tarragona también reclamaba que «se resuelvan los interrogantes referentes sobre si la actuación con arma fue adecuada y proporcionada».