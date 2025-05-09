El joven periodista salouense Oriol Castro, redactor del Diari Més, ha sido galardonado este viernes con el Premio de Periodismo Salud y Derechos Sociales, otorgado por la Xarxa Santa Tecla y el Col·legi de Periodistes de Catalunya en la demarcación de Tarragona. El premio reconoce su entrevista en Evelio Blain, presidente de la sección de médicos con formación extracomunitaria del Colegio Oficial de Médicos de Tarragona, publicada el lunes día 27 de mayo de 2024.

El acto de entrega ha tenido lugar en la Sala La Muralla del Centre Tarraconense "El Seminario", en una ceremonia presidida por Olga Pané i Mena, consellera de Salud de la Generalitat de Catalunya. Han intervenido también Joan Maria Adserà, director general de la Xarxa Santa Tecla, y Esteve Giralt, presidente del Colegio de Periodistas en la demarcación.

A la entrevista premiada, Blain denuncia que hay hospitales en Tarragona «donde todos los especialistas trabajan sin el título homologado», a causa de los larguísimos procesos administrativos para convalidar las especialidades médicas obtenidas fuera de la Unión Europea. El texto da voz a una realidad dramática: «los médicos extracomunitarios sostenemos la sanidad pública en Tarragona y Cataluña. Somos el 60% de los médicos en las zonas rurales», afirma Blain, quien también relata su propia experiencia migratoria y laboral.

El Jurado ha valorado que se trata de una «pieza corta pero directa, con información contrastada y rigurosa, que explica la situación de los médicos extracomunitarios en algunos hospitales tarraconenses».

El objetivo del galardón es promover e incentivar el tratamiento de los temas de salud y derechos sociales en los medios de comunicación, así como reconocer la profesionalidad de los periodistas que se dedican.

Castro ha sido galardonado en la Categoría Local, premiada con 2.000 euros, que mantiene la temática y está restringida en el ámbito territorial del Camp de Tarragona y con autoría de periodistas de medios de comunicación o corresponsalías locales.