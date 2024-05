Evelio Blain: «Hay hospitales en Tarragona donde todos los especialistas trabajan sin el título homologado por ser extracomunitarios»

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

El Colegio de Médicos de Tarragona alerta del retraso administrativo a la hora de homologar las especialidades a médicos con formación extracomunitaria. ¿Por qué se produce esta situación?

«Influyen diferentes factores. El primero es que la burocracia es muy lenta. Para obtener la homologación como médico, ya tardas dos años. Para la especialidad, tienes que hacer un examen.

Una prueba que en los últimos doce años sólo se ha hecho cuatro veces. Lo han solicitado más de 6.000 especialistas y sólo lo han podido hacer 500».

¿Y mientras no se homologan, qué sucede?

«Que hay muchos hospitales en Tarragona donde todos los especialistas están de formación extracomunitaria. Y trabajan sin tener todavía el título homologado».

El Colegio habla de crisis demográfica de profesionales.

«Nos necesitan. Muchos graduados y especialistas jóvenes no quieren ir a hospitales comarcales. Se quieren quedar en las ciudades, donde se formaron. ¿Y quien va a estos centros? Los extracomunitarios».

¿Fue su caso?

«Sí, yo soy gastroenterólogo. Me formé en Venezuela. 15 años de estudios. Gané un concurso y fui jefe de servicio muchos años. Cuando entró Chávez empeoró mucho el sistema.

A mis 58 años me tuve que marchar del país y llegué a Cataluña. A inmigración, tuve muchos problemas para que me dieran los permisos.

Sólo quería trabajar. El Hospital de Móra d'Ebre les envió una carta pidiendo que regularizaran mi situación, porque hacía 9 años que no tenían un especialista de mi rama en el centro. Así pude empezar a trabajar».

¿Trabajó sin tener el título de especialización homologado?

«Sí, porque la demanda es muy superior a la oferta. Con demostrar que has iniciado los trámites burocráticos ya te llaman. ¡No tienen especialistas! Los médicos extracomunitarios sostenemos la sanidad pública en Tarragona y Cataluña. Somos el 60% de los médicos en las zonas rurales».

¿Les condiciones laborales son las mismas?

«A escala de sueldo y de horario sí. Pero a nivel contractual no. Tenemos contratos temporales, sin tener derecho a ascensos, ni a concursos. Te pueden echar en cualquier momento. Y eso es lo que me pasó a mí».

¿Qué pasó?

«Después de seis años trabajando en el hospital, me echaron de un día para el otro. Cuando encontraron a alguien a quien interesó mi plaza se la dieron. Como no estaba homologado, estaba en una rendija|resquicio jurídica. Sin derechos».

¿Estas situaciones son recurrentes?

«Tristemente sí. Hay muchos especialistas que se han formado a menos que ya no lo intentan y se quedan trabajando como médico de familia. Renuncian a trabajar de su especialidad porque saben qué los puede pasar.

O tienen miedo de denunciarlo. Llega a Cataluña gente muy capaz en su rama y los ciudadanos podrían disponer. Pero la burocracia y la Administración no los lo permite».

¿Cómo se puede cambiar este funcionamiento?

«Por una parte, aplicando la ley. La UE ya pide que los sanitarios no acabemos en una vorágine de estudios, que se integren de una vez en el sistema, con un máximo de dos meses. Pero no se hace caso. El Gobierno tendría que crear un sistema exprés. Otra solución sería hacer la homologación en Cataluña. Pero estas medidas no interesan».

Mismas oportunidades

¿A quién no interesan?

«En muchas altas cúpulas, a nuestros propios colegas nos consideran ilegales. El colegio de Tarragona es el primero en toda España al poner el grito en el cielo sobre esta cuestión. Formamos el 25% de los colegiados.

Hay más de 100.000 médicos extracomunitarios en el país. Es un problema del cual no se habla. No pidamos ningún privilegio, sino tener las mismas oportunidades que nuestros compañeros.

Porque a nivel profesional, no hay ninguna diferencia en sí has estudiado aquí o has estudiado fuera. Al fin y al cabo, la peor medicina es la que no se ofrece».

70% del MIR se plantea marcharse Siete de cada diez médicos internos residentes ( MIR ) que se están formando en unidades docentes catalanas se han planteado marcharse al extranjero una vez obtengan el título de especialista y menos de la mitad (39%) no se ve trabajando al sistema sanitario público dentro de diez años. Así lo muestra una encuesta del sindicato Médicos de Cataluña.

