Las lluvias intensas vuelven a inundar algunas calles de la Móra

Las fuertes precipitaciones que han caído esta madrugada en el Camp de Tarragona han vuelto a provocar inundaciones en algunos puntos de la Móra de Tarragona. Los vecinos se encuentran indignados, ya que aunque la cantidad de agua no ha sido muy abundante, las calles se han inundado y el alcantarillado era incapaz de tragar el agua. Uno de las calles afectadas ha sido la calle Alt Camp que ha visto cómo poco a poco el nivel del agua llegaba a las casas. Aun así, los Bombers de la Generalitat no han realizado ningún servicio destacado durante esta madrugada por lluvias en la demarcación.

Las estaciones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) han registrado en 30 minutos 31,9 mm en Vinyols i els Arcs; 15,6 mm en el Vendrell; y 11,8 mm en Torredembarra.

El pasado mes de octubre con el paso de la DANA, la Móra fue la zona de Tarragona más afectada con importantes inundaciones que dejaron casas llenas de agua y obligó a rescatar a algunos vecinos en la barca de los bomberos.

Ante la situación vivida esta madrugada los vecinos de la zona se preguntan «¿Hasta cuándo tenemos que esperar a que el Ayuntamiento mueva ficha? Si caen 30/40 litros y la calle ya no lo aguanta, ¿qué pasaría si cayeran 150 como en octubre?».

Los vecinos de la Móra esperan, desde hace meses, que el Ayuntamiento de Tarragona cumpla su compromiso de impulsar medidas para evitar nuevas inundaciones en esta urbanización de Llevant. Ayer, el consistorio pasó de las palabras a los hechos y sacó a licitación las obras de construcción de un tanque anti-DSU, también conocido como tanque de tormentas, en el barrio que salió más perjudicado por el paso de la DANA.