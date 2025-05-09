El nuevo depósito anti-DSU de la Móra tendrá una capacidad de 1.000 m3

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

Los vecinos de la Móra esperan, desde hace meses, que el Ayuntamiento de Tarragona cumpla su compromiso de impulsar medidas para evitar nuevas inundaciones en esta urbanización de Llevant. Ayer, el consistorio pasó de las palabras a los hechos y sacó a licitación las obras de construcción de un tanque anti-DSU, también conocido como tanque de tormentas, en el barrio que salió más perjudicado por el paso de la DANA el pasado noviembre.

Este depósito, que supondrá una inversión 1,5 millones de euros y está financiado con fondos europeos Next Generation, podrá almacenar un máximo de 1.000 metros cúbicos. La futura infraestructura hidráulica ayudará a regular y tratar los desbordamientos. Igualmente, permitirá laminar y regular los caudales generados en tiempo de lluvia disminuyendo su vertido en el canal de la Móra; e, incluso, hará un cierto grado de depuración sobre los volúmenes finalmente se verterán al medio.

El plazo de ejecución de las obras será de cuatro meses, aproximadamente. Según se explica en el proyecto, la capacidad de evacuación de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) de la Móra, tanto a través de la impulsión a la EDAR de Tarragona Nord, como al mar, no es suficiente para hacer frente a las aportaciones de aguas en episodios de lluvias de fuerte y media intensidad. Este hecho ocasiona desbordamientos de la red de alcantarillado, donde el caudal máximo que puede transportar está cuantificado en 1.364 metros cúbicos, faltan 1.124 para controlar.

«Compromiso» con los vecinos

El consejero de Urbanismo, Nacho García, ha destacado la importancia de esta infraestructura: «Este proyecto nos permitirá mejorar las infraestructuras necesarias en la Móra y minimizar al máximo la posibilidad de desbordamientos del canal». El edil también ha remarcado que, con esta actuación, «el gobierno municipal afianza el compromiso con la ciudadanía de la Móra a fin de que el barrio sea más resiliente a las tormentas fuertes, que desgraciadamente en noviembre sufrimos en aquella zona de la ciudad».