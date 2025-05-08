Sucesos
Queman totalmente un turismo y una furgoneta cerca del Nou Estadi de Tarragona
Los hechos han pasado a las cuatro de la madrugada
Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada en el incendio de dos vehículos en Tarragona. El aviso lo han recibido a las 04.06 horas y se han desplazado con dos unidades terrestres hasta una parcela próxima al Nou Estadi Costa Daurada.
Concretamente, ha quemado totalmente un turismo y una furgoneta que estaban estacionados en un solar próximo al campo de fútbol de Tarragona. Los dos vehículos estaban aislados, sin vegetación alrededor donde propagar el fuego. No ha habido heridos.
Tarragona
Shaila Cid