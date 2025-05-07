Queman dos coches aparcados en el barrio de Bonavista durante la madrugada

Los bomberos trabajando en la extinción del el incendio de los dos vehículos.Bomberos

Una dotación de Bombers de la Generalitat ha trabajado esta madrugada del miércoles en un incendio de vehículos en Tarragona. Los hechos han pasado a las 00.39 horas en la calle Deu, en el barrio de Bonavista.

Según explica el cuerpo de emergencias han quemado parcialmente dos coches que estaban aparcados en la calle. Como consecuencia del fuego también ha resultado afectada la fachada del edificio de al lado por la temperatura y el humo. El incendio no ha causado heridos.

Los bomberos al llegar al lugar de los hechos han hecho tareas de extinción con línea de agua y han sellado los vehículos con espuma.