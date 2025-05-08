Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

A pesar de los recursos presentados contra la adjudicación del contrato de la basura a la empresa Urbaser —segunda clasificada del concurso—, el gobierno municipal del Ayuntamiento de Tarragona mantiene la previsión de tener nueva adjudicataria del servicio de la limpieza en verano, tal como anunció el alcalde, Rubén Viñuales, hace un mes. «Si todo el procedimiento en los tribunales es como tiene que ser, espero y deseo que en el mes de julio lo tengamos», afirmaba ayer la consejera de Limpieza, Sonia Orts, durante una atención a los medios.

«Como bien han dicho tanto el alcalde como el secretario general y los servicios jurídicos del Ayuntamiento, estamos siguiendo todos los pasos legales que se tienen que seguir», aseguraba la sexta teniente de alcalde, quien señalaba que no han supuesto «ninguna sorpresa» los recursos interpuestos por GBI Paprec y FCC Medio Ambiente. «Ahora mismo, estamos esperando a la resolución», apuntaba. En todo caso, Orts dejaba claro que «estamos satisfechos con todo el trabajo que está haciendo este gobierno y los servicios técnicos de la casa».

Las críticas de la oposición

El pasado lunes, el secretario general, Joan Anton Font, ofreció una rueda de prensa para explicar los detalles sobre el proceso judicial en el que se encuentra inmerso el contrato de la basura. Entre otros, explicaba que la disputa podría acabar en el Tribunal Supremo, que resolvería dentro de unos nueve años, cuando se harían efectivas unas hipotéticas indemnizaciones. Estas, sin embargo, las tendría que asumir la Generalitat de Catalunya, según el alto cargo del Ayuntamiento.

El grupo municipal de ERC lamentó, a través de un comunicado, que el alcalde Viñuales y la responsable del área de Limpieza no hubieran acompañado al secretario general durante su intervención ante los medios. Igualmente, los republicanos denunciaban que ambos tampoco «dieron la cara» en la Junta de Portavoces extraordinaria celebrada este martes.

Con respecto a estas críticas, la consejera Orts respondió que las explicaciones que se tenían que dar eran «jurídicas y legales» y, por eso, era más adecuado que lo hiciera el secretario general «en vez de una consejera».