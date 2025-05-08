Los campings de Tarragona ciudad, alojamiento oficial de los artistas y técnicos del Tarraco Viva

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los campings de Tarragona ciudad son, un año más, el espacio de acogida para buena parte de los equipos profesionales que hacen posible el festival Tarraco Viva. Durante este mes, cerca de 140 profesionales se alojarán en los campings que forman parte de la Agrupación de Campings de Tarragona Ciutat. En total, se prevén casi 600 pernoctaciones.

Desde hace más de una década, la Agrupación de Campings de Tarragona Ciutat pone a disposición del Tarraco Viva alojamiento gratuito para los profesionales que se desplazan a Tarragona. Los participantes alojados proceden de diferentes puntos del territorio y de Europa, como Italia, con grupos como Ars Dimicandi o Ludi Scaenici, así como de Navarra, Madrid, Cantabria, Andalucía y Cataluña. Esta colaboración entre la organización del festival y la Agrupación de Campings de Tarragona Ciutat se ha consolidado como un elemento clave para la logística del Tarraco Viva, que este año llega a su 27.ª edición del 12 al 25 de mayo.

Más allá de la vertiente logística, el presidente de la Agrupación de Campings de Tarragona Ciuitat, Roger Trillas, destaca el valor de esta colaboración: «No se trata sólo de ofrecer alojamiento, sino de participar activamente en una propuesta que da sentido en nuestro territorio. El Tarraco Viva sitúa Tarragona en el mapa de la cultura clásica y, desde la Agrupación, queremos contribuir a hacerlo posible».

En este sentido, el festival favorece también la dinamización del sector turístico. Coincidiendo con el inicio de la temporada, el Tarraco Viva atrae miles de visitantes en Tarragona. Hay que destacar, al mismo tiempo, que esta 27.ª edición, dedicada al pueblo romano, es especial, ya que se celebran los 25 años de la declaración de Tarraco como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Con esta colaboración, la Agrupación de Campings de Tarragona Ciutat reafirma su compromiso con la proyección del territorio, la cultura y el turismo de calidad.