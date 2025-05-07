El pueblo más bonito de España para visitar en verano está a algo más de una hora de Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

National Geographic ha elegido a Peñíscola, en la provincia de Castellón, como uno de los destinos costeros más recomendables para disfrutar del verano en España. Este reconocimiento destaca su singular mezcla de historia, arquitectura medieval y atractivas playas urbanas.

Ubicada a una hora y media en coche desde Tarragona, esta localidad ofrece una experiencia que combina patrimonio, paisajes y mar. Uno de sus mayores reclamos es la Playa Norte, conocida por la calidad de sus aguas y por ofrecer unas vistas inigualables del Castillo del Papa Luna, una fortaleza del siglo XIV construida sobre un peñón junto al mar.

Peñíscola no solo destaca por su costa. Su casco antiguo, con calles empedradas y construcciones de piedra, conserva un aire medieval. Espacios como el Portal Fosc permiten al visitante sumergirse en siglos de historia en un entorno perfectamente conservado. Esta armonía entre su riqueza cultural y el entorno natural convierte a Peñíscola en una opción ideal para quienes buscan algo más que sol y playa en sus vacaciones.

Entre los principales lugares de interés se encuentra el emblemático Castillo del Papa Luna, construido por los templarios entre 1294 y 1307 sobre una antigua alcazaba árabe. De estilo románico y líneas sobrias, se alza 64 metros sobre el nivel del mar y tiene un perímetro de unos 230 metros. El castillo fue sede pontificia durante el Cisma de Occidente y residencia de Benedicto XIII, más conocido como el Papa Luna.

Junto al castillo se extiende el Parque de Artillería, un espacio que mezcla vegetación, pasadizos subterráneos y estructuras defensivas del siglo XVI, como antiguos cañones. También merece la pena recorrer las murallas renacentistas que rodean el casco histórico, y descubrir rincones tan singulares como el Bufador, una grieta en la roca por la que el mar expulsa aire y agua con fuerza durante los días de oleaje.

Otros puntos destacados son la Casa de las Petxines, decorada con conchas marinas; las iglesias de Santa María y Nuestra Señora de la Ermitana —esta última, de estilo barroco valenciano, adosada al castillo—; el Faro de Peñíscola, activo desde 1899; y la estatua del Papa Luna, que rinde homenaje al personaje más icónico de la ciudad. La oferta se completa con una amplia variedad de playas y calas, además del humedal protegido de la Marjal, ideal para los amantes de la naturaleza.

Cómo llegar desde Tarragona a Peñíscola

La forma más sencilla de llegar desde Tarragona a Peñíscola es por carretera. El trayecto en coche dura alrededor de una hora y media, tomando la AP-7 en dirección sur hasta la salida 43 hacia Peñíscola/Benicarló.