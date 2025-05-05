El pueblo abandonado de Tarragona que se encuentra entre los más bonitos de España

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

No tiene tiendas, ni bares, ni vecinos. Pero cada año, cientos de personas recorren sus calles como si pasearan por un museo al aire libre. Se trata del Poble Vell de Corbera d’Ebre, un antiguo núcleo urbano de Tarragona que permanece en ruinas desde 1938 y que, pese a su abandono, es hoy uno de los lugares más conmovedores y singulares de la demarcación.

A simple vista puede parecer solo un pueblo destrozado por el paso del tiempo, pero sus piedras guardan una historia mucho más profunda: la de un pueblo atrapado en la línea de fuego durante la batalla del Ebro, uno de los episodios más cruentos de la Guerra Civil española. Declarado Bien de Interés Cultural, el viejo Corbera d’Ebre se ha conservado casi intacto desde entonces, como testigo mudo de la tragedia y la resistencia.

A día de hoy, quienes lo visitan llegan primero al nuevo municipio, reconstruido después de la contienda. Sin embargo, un poco más allá, al pie de una colina, se encuentran los restos del antiguo pueblo. Allí, las ruinas de viviendas, calles sin vida y edificios parcialmente en pie invitan a reflexionar sobre el pasado reciente del país.

Entre los restos destaca la iglesia de Sant Pere, parcialmente restaurada y reconvertida en centro cultural. Su interior sin techo y sus muros desgastados conforman un espacio de recogimiento donde la historia cobra forma. Delante de la iglesia se alza La bota, una escultura con forma de poema visual instalada con motivo del 50 aniversario de la batalla, en homenaje a los caídos.

El recorrido por el Poble Vell culmina en el Monumento a las Brigadas Internacionales, inaugurado en el año 2000. La obra, compuesta por cinco columnas de hierro, simboliza la participación de combatientes de los cinco continentes que vinieron a luchar. Junto a este memorial, una placa recuerda a los 23 voluntarios británicos del XV Batallón Internacional que murieron en combate el 21 de septiembre de 1938.

Así pues, el Poble Vell de Corbera d’Ebre se presenta como un lugar imprescindible para quienes desean comprender el impacto de la guerra en las comunidades rurales y rendir homenaje a quienes sufrieron sus consecuencias. Un pueblo sin vida cotidiana, pero lleno de historia.