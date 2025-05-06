Las entradas de Tarraco Viva se ponen a la venta este miércoles

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Festival Tarraco Viva vuelve este mes de mayo, del 12 al 25, con su 27.ª edición. Como cada año el 70% del cerca de 400 actividades son gratuitas. Para las actividades de pago, a partir de este miércoles 7 de mayo, a las 18 horas, ya se podrán comprar las entradas de manera online a través de la web del festival: tarracoviva.com, así como presencialmente en la taquilla de la entrada de los Jardines del Camp de Mart.

Desde la organización se sugiere que primero se consulte la programación, y una vez se tengan claras las actividades de pago a las cuales se quiere asistir, se vaya a la plataforma de venta de entradas y entonces se compren.

Esta 27.ª edición del festival Tarraco Viva gira en torno a la Plebe. La vida y cultura de la gente de Roma, y coincide con la celebración de los 25 años de la declaración de Tàrraco como Patrimonio Mundial de la Unesco. Un año más, un motivo de peso para reivindicar y celebrar la importancia del patrimonio histórico de la ciudad y Ager (las poblaciones próximas que formaban parte de Tàrraco).