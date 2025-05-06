Tarraco Viva
Las entradas de Tarraco Viva se ponen a la venta este miércoles
Se podrán adquirir a partir de las 18 horas, tanto en la web del festival como en la taquilla de la entrada en los Jardines del Camp de Mart
El Festival Tarraco Viva vuelve este mes de mayo, del 12 al 25, con su 27.ª edición. Como cada año el 70% del cerca de 400 actividades son gratuitas. Para las actividades de pago, a partir de este miércoles 7 de mayo, a las 18 horas, ya se podrán comprar las entradas de manera online a través de la web del festival: tarracoviva.com, así como presencialmente en la taquilla de la entrada de los Jardines del Camp de Mart.
Desde la organización se sugiere que primero se consulte la programación, y una vez se tengan claras las actividades de pago a las cuales se quiere asistir, se vaya a la plataforma de venta de entradas y entonces se compren.
Esta 27.ª edición del festival Tarraco Viva gira en torno a la Plebe. La vida y cultura de la gente de Roma, y coincide con la celebración de los 25 años de la declaración de Tàrraco como Patrimonio Mundial de la Unesco. Un año más, un motivo de peso para reivindicar y celebrar la importancia del patrimonio histórico de la ciudad y Ager (las poblaciones próximas que formaban parte de Tàrraco).