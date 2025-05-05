Una veintena de restaurantes de Tarragona participarán en las jornadas del arroz marinero

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Vuelven las jornadas del arroz marinero de Tarragona del 16 de mayo al 1 de junio. La Asociación de Empresarios de Hostelería de Tarragona Ciudad, con el apoyo del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Tarragona y del Port de Tarragona; y con el patrocinio de Arroz Bayo y del Celler Castell d'Or; impulsa de nuevo las jornadas gastronómicas donde los mejores restaurantes de la ciudad servirán menús especiales con el arroz marinero como protagonista durante 15 días.

Montse Adan, consejera de Turismo, Promoción Económica y Comercio de Tarragona ha remarcado que «Tarragona es muchas cosas: es cultura, patrimonio, tradición, comercio, pero Tarragona también es sinónimo de gastronomía. Y, con estas jornadas, lo demuestra año tras año por eso invitamos toda la ciudadanía a participar».

Los restaurantes participantes son: Brisa Restaurant/Tamarit Beach Resort, Restaurant El Llagut, El Racó Del Pescador, Taranta Restaurant, Restaurant Hola Playa, Casa Balcells, Restaurant La Morada, La Xarxa, Restaurant La Malcriada, Quattros, La Sardineta Restaurant, Vadegust, Gure-Toki, Selvático Wellness Food&Cocktails, El Pòsit Del Serrallo, Flamingo, Tapepear, Galliner De L'antiquari, Casa Bartra Hotel Nuria, Beach House La Mora y Nàutic Tarragona.

Javier Escribano, presidente de la AEH Tarragona Ciutat, ha querido destacar el motivo por el cual se celebran las jornadas y es «desestacionalizar la oferta gastronómica y promocionar los restaurantes durante los periodos del año con menos actividad; hecho que beneficia a toda la ciudad».

Los menús estarán elaborados con Arròs BAYO del Delta del Ebro y casados con vinos y cavas del Celler Castell d'Or.

Santos Martínez, representante de Nomen Foods ha remarcado que «el arroz es esencial porque nos lo comemos a cualquier hora y en cualquier situación. Y vosotros sois capaces de darle una huella que no tiene cualquier producto».

Por último, Jordi Amell, CEO del Grupo Castell d'Or ha añadido que «todos compartimos el mismo objetivo: poner en valor los productos y los vinos de nuestro territorio».

Toda la información de las jornadas estará disponible a la Asociación de Empresarios de Hostelería de Tarragona Ciudad.