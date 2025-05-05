Imagen de archivo de un arrós marinero.Costa Daurada

Vuelven las jornadas del arroz marinero de Tarragona del 16 de mayo al 1 de junio. La Asociación de Empresarios de Hostelería de Tarragona Ciudad, con el apoyo del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Tarragona y del Puerto de Tarragona; y con el patrocinio de Arroz Bayo y de la Bodega Castell d'Or; impulsa de nuevo las jornadas gastronómicas donde los mejores restaurantes de la ciudad servirán menús especiales con el arroz marinero como protagonista durante 15 días.

Estos sueño los 21 establecimientos participantes, los menús que ofrecerán, y sus precios:

Casa Bartra

Restaurant Taranta

Selvático Wellness Food & Cocktails

La Sardineta

Restaurante Racó del Pescador

Quattros

La Morada

Hola Playa Restaurant

Beach House La Mora

El Galliner de l'Anticuari

Gure Toki

Tapear

Flamingo

Nàutic Tarragona

La Red

Casa Balcells

VadeGust Restaurant

La Malcriada

El Pòsit del Serrallo

Restaurant Brisa

El Llagut